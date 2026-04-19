Chris Froome queda maravillado con Panamá en el Gran Fondo Océano a Océano 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ganador del Tour de Francia destacó el clima, la ruta y el talento panameño en esta competencia.

La presencia del legendario ciclista Chris Froome marcó uno de los momentos más especiales del Gran Fondo Océano a Océano Panamá 2026, un evento que reunió a más de 5 mil edalistas de distintas partes del mundo en un recorrido desde el Atlántico hasta el Pacífico.

Ganador de cuatro Tours de Francia, dos Vueltas a España y un Giro de Italia, Froome llegó por primera vez al país y no ocultó su asombro por la experiencia vivida.

“Es mi primera vez aquí en Panamá, pero una experiencia fantástica, fantástica. Mucha gente, mucha gente. Es una experiencia de océano a océano increíble”, expresó Froome en una entrevista a La Prensa.

Chris Froome junto con las otras grandes figuras que se dieron cita en esta edición del Gran Fondo Océano a Océano Panamá 2026. Foto: Humberto Cornejo

El multicampeón mencionó las diferencias con el ciclismo europeo y las exigencias que plantea el recorrido panameño, al quedar sorprendido por el clima.

“Diferente de Europa. Es completamente diferente”, señaló Froome.

“El clima es muy duro, muy lindo, pero es parte de la carrera”, comentó, valorando las condiciones propias del istmo.

Más allá de lo deportivo, Froome también puso la mirada en el futuro del ciclismo nacional, al ver la gran cantidad de jóvenes y niños en la competencia, además de los logros que han conseguido los pedalistas istmeños en los últimos años.

“Yo veo mucho jóvenes, niños. Creo que el futuro panameño de ciclismo es top”, afirmó Froome, quien no descarta competir en suelo patrio en un futuro.

“Yo he venido de Kenia, en África. Todo es posible”.

El pedalista también dejó abierta la posibilidad de ver a Panamá en escenarios mayores del ciclismo mundial.

“He ganado Tour de Francia, todas las carreras en Europa. ¿Por qué no Panamá? Es posible, ¿no?”, manifestó Froome, quien también indicó que su visita a Panamá le dejó huella en lo cultural.

“Para mí, la experiencia aquí en Panamá, la comida, increíble. El pescado fresco, la gente. Una experiencia muy buena”, destacó.

Froome compartió el evento con otras figuras del ciclismo internacional como Alejandro Valverde, Óscar Sevilla, Ángel Casero y Álvaro Hodeg, en una edición que será recordada por muchos.

El recorrido del evento partió desde el Puente Atlántico, atravesó la autopista Panamá-Colón, el intercambiador de Chilibre, el Puente Centenario y el Puente de las Américas, hasta culminar en el Panama Convention Center, en una jornada que combinó exigencia física con paisajes únicos.