Chris Paul anuncia su retirada del baloncesto

Chris Paul, jugador de Los Ángeles Clippers, anunció este sábado su retirada del baloncesto al terminar la presente temporada de la NBA.

“¡De vuelta a Carolina del Norte! Vaya camino... Aún queda mucho... ¡¡Agradecido por esta última parte!!”, escribió Paul en su cuenta de X.

🚨 Chris Paul will be retiring after the end of this season, per @ShamsCharania



⭐️ 12x All-Star

⭐️ 11x All-NBA

⭐️ 9x All-Defense

⭐️ Rookie of the Year

⭐️ NBA Top 75 List



The Point God 🐐 pic.twitter.com/oKXQvZ8LAC — Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2025

El base de los Clippers se encuentra en Carolina del Norte para medirse este sábado con los Charlotte Hornets.

Paul, de 40 años, está disputando su temporada número 21 en la NBA, a la que llegó en 2005 de la mano de los entonces llamados New Orleans Hornets.

Chris Paul checks in for his final game in Charlotte on his retirement tour 👏



(via @NBA)pic.twitter.com/hKTZ888T8Q — Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2025

Doce veces All-Star y novato del año en 2006, Chris Paul tendrá una última oportunidad este curso para ir a por el anhelado anillo de campeón NBA, el título que le falta en su palmarés.

Paul, ganador de dos medallas de oro olímpicas, alcanzó las Finales en 2021 con los Phoenix Suns, en las que perdió contra los Milwaukee Bucks.