Panamá, 22 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    baloncesto

    Chris Paul anuncia su retirada del baloncesto

    EFE
    Chris Paul anuncia su retirada del baloncesto
    Chris Paul ha jugado siete campañas de su carrera con los Clippers. Tomada de X: @ComplexSports.

    Chris Paul, jugador de Los Ángeles Clippers, anunció este sábado su retirada del baloncesto al terminar la presente temporada de la NBA.

    “¡De vuelta a Carolina del Norte! Vaya camino... Aún queda mucho... ¡¡Agradecido por esta última parte!!”, escribió Paul en su cuenta de X.

    El base de los Clippers se encuentra en Carolina del Norte para medirse este sábado con los Charlotte Hornets.

    Paul, de 40 años, está disputando su temporada número 21 en la NBA, a la que llegó en 2005 de la mano de los entonces llamados New Orleans Hornets.

    Doce veces All-Star y novato del año en 2006, Chris Paul tendrá una última oportunidad este curso para ir a por el anhelado anillo de campeón NBA, el título que le falta en su palmarés.

    Paul, ganador de dos medallas de oro olímpicas, alcanzó las Finales en 2021 con los Phoenix Suns, en las que perdió contra los Milwaukee Bucks.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • La subdirectora legal del Municipio de Panamá fue aprehendida por un caso de supuesto peculado en Conades. Leer más
    • Aprehenden al excomisionado Fanuco por presunto enriquecimiento injustificado. Leer más
    • Aprehenden a exfuncionaria de Conades en caso de presunto peculado por cerca de $500 mil. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Manuel Arias, de la Federación Panameña de Fútbol, recibe nueva inhabilitación de seis meses de la FIFA. Leer más
    • Línea 3 del Metro: obra supera el 88% en tramo elevado y continúa excavación bajo el Canal. Leer más