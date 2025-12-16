Christensen y Rashford clasifican al Barcelona en el tramo final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los goles de Andreas Christensen y de Marcus Rashford en el tramo final del partido clasificaron al Barcelona a los octavos de final de la Copa del Rey ante un Deportivo Guadalajara, de la tercera categoría española, que firmó un encuentro para el recuerdo pese a la derrota (0-2) en el estadio Pedro Escartín.

El sólido bloque de los locales provocó el juego más horizontal de los de Flick en toda la temporada, pero el tanto de cabeza de Christensen en el minuto 77 y la sentencia del delantero inglés en el 90 fueron el bote salvavidas de un Barcelona que ya está en octavos de final.

Un partido que tuvo que retrasarse debido a motivos de seguridad en una grada supletoria, pero que finalmente se pudo jugar con el estadio lleno.

Las novedades de Flick llegaron el la portería, donde reapareció Ter Stegen, tras más de cuatro meses de lesión, y en el lateral derecho, ocupado con solvencia por Marc Casadó, pero el alemán tuvo que sacar toda su artillería para poder solventar un partido que se complicó en exceso.

Dani Vicente, guardameta del Guadalajara, tuvo intervenciones de mérito durante prácticamente todo el partido y aguantó a los de Pere Martí, que estuvieron cerca de forzar una prórroga histórica.

El Barcelona hundió al rival desde el primer minuto y lo asfixió con una presión alta tras pérdida que le dio el monopolio total. Una clara intención por parte de ambos equipos de lo que sería una primera parte ‘rocosa’.

Fermín tiraba del carro desde la izquierda mientras que Lamine percutía en zona de tres cuartos en busca del último pase, mientras que los once jugadores locales basculaban como un acordeón para tapar todos los huecos.

Los tiros lejanos estaba siendo la única solución de los de Flick ante tal muro, que poco a poco se fue animando. Pasada la media hora el Guadalajara se creció y apretó ligeramente en la presión y la intensidad hasta llegar a incomodar a un conjunto azulgrana que fue de menos a más y que pecó de juego horizontal.

Un 0-0 reflejo de un choque de estilos del que por el momento estaba saliendo ganador el equipo de Pere Martí para desesperación de los visitantes.

Para ello el germano hizo un cambio para la segunda parte, posicionando a Eric García en el lateral derecho, tras la entrada de Cubarí por Bernal y moviendo a Casadó al pivote.

Parecía que el ritmo de circulación había subido de nivel y así lo reflejaron las ocasiones. Rashford por partida doble tuvo el 0-1 con dos disparos claros dentro del área que salvó con la pierna izquierda un atentísimo y ágil Dani Vicente.

Llegada la última media hora de partido se empezó a agotar la paciencia de Flick, quien empezó a poner toda la carne en el asador, primero con Balde y luego con Pedri y Koundé, en vistas de la mejoría de un aguerrido Guadalajara.

El equipo de Martí estaba firmando un encuentro perfecto y además empezó a crear peligro real, primero en una acción en la que tuvo que salir al rescate Christensen y después con un tiro envenenado de Toño Calvo.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Guadalajara, llegaron los goles azulgrana.

Frenkie de Jong puso un centro a la espalda de la defensa que Christensen cabeceó y tocó en el cuerpo de Julio Martínez antes de perforar la red, un gol que dejó helado a un estadio Pedro Escartín que estaba saboreando la prórroga.

Con el equipo local volcado en ataque, llegó la sentencia de Rashford en el minuto 90, tras regatear a Dani Vicente y empujar el balón al fondo de la portería.