Christian Beguer y el impacto del GPS en la selección de Panamá

Mientras el balón corre, los goles se celebran y los estadios vibran, hay un trabajo que no se ve, pero que hoy explica buena parte del crecimiento de la selección de Panamá.

Detrás de la histórica clasificación al Mundial 2026 hay ciencia, datos, planificación y un control minucioso del rendimiento. En el centro de ese proceso aparece Christian Beguer, preparador físico de la selección nacional, como uno de los pilares de un equipo que compite con las exigencias del fútbol moderno.

El uso de los dispositivos GPS se ha convertido en una herramienta clave, no como una moda tecnológica, sino como una necesidad del alto rendimiento.

“Es una de las herramientas que nosotros utilizamos para gestionar y controlar la carga de entrenamientos. No es la única. Nos da muchísima información y es uno de los dispositivos que utilizamos para gestionar y controlar la carga de tanto entrenamientos como partidos”, explica Beguer en una entrevista con La Prensa.

Christian Beguer junto al cuerpo técnico de la selección de Panamá, que es liderada por Thomas Chritiansen. Foto: Cortesía/Fepafut

En un deporte cada vez más físico y exigente, Beguer aclara que la tecnología no gana partidos por sí sola, pero sí condiciona la forma en que los equipos se preparan.

“Determinante, hasta cierto punto. Determinante como en sí en los partidos no es, pero sí que te da información de lo que está realizando el jugador; por tanto, las variables que controlamos. Cada jugador tiene un perfil de rendimiento. Y en base a ese perfil de rendimiento, tú puedes ir gestionando o no los minutos de trabajo, puedes ir gestionando los entrenamientos. Para eso sí que es determinante. Luego, ¿determinante en lo que es el resultado? Pues no, la verdad”, mencionó Beguer, quien explicó la importancia de todo el proceso.

“Lo importante es todo. Evidentemente, lo más importante es dar un pase de gol y meter gol. Eso es lo más vistoso. Pero para llegar a eso hay muchas cosas antes; desde el día uno de entrenamiento hasta que en el partido llegamos a meter ese gol y ganar el partido, hay muchas cosas antes”.

Dentro de ese camino, la preparación física es una pieza fundamental en un deporte en el que los futbolistas se han convertido en atletas completos.

“La preparación física, al igual que el aspecto técnico-táctico, al igual que el entrenamiento de porteros, al igual que el aspecto de fisioterapia. Son todo, digamos, áreas o campos que son importantes para el objetivo o la consecución de algo”, comentó Beguer, quien añadió que el GPS ayuda a responder preguntas sobre el rendimiento diario.

“Todo con un fin concreto. Para gestionar esa carga y que el jugador llegue al día del partido en un nivel óptimo físico. Para que esté en condiciones de pensar bien, porque si tú estás fatigado, estás cansado, no piensas igual que si estás en un nivel óptimo”, añadió.

Christian Beguer trabaja con la selección de Panamá desde 2020. Foto: Cortesía/Fepafut

La prevención de lesiones es otro de los grandes aportes del análisis de datos. Beguer detalla cómo se construye el perfil físico de un jugador a partir de sus partidos y entrenamientos con la selección y con los clubes.

“Nosotros en el banquillo estamos viendo en vivo las demandas que este jugador está teniendo durante el partido”, señaló Beguer, quien deja claro que la tecnología no reemplaza la lectura del juego.

“Muchas veces los datos están bien y te dan información, pero el ojo y la vista y demás también te dan información… es una balanza que tienes que poner. Los cambios solo por el tema GPS, no”.

Desde su llegada en 2020, Beguer comenta que el avance ha sido notable, ya que cuenta con la información de cada jugador acumulada en los últimos años.

“Ahora tenemos información… dices, ¿qué hicimos el 23 de octubre del 2020? Pinchas ahí… y te aparece toda la información”, explicó Beguer, quien destacó que este tipo de datos en el fútbol mundial son determinantes incluso para fichar jugadores.

“Toda esa información es importante. Al final, la información no molesta, hay que saber utilizarla”.

Beguer expresó que utilizar este tipo de tecnología ha ayudado al desarrollo del futbolista panameño.

“Muchísimo. La verdad hemos evolucionado mucho. El futbolista panameño tiene un físico privilegiado, pero necesitaba educar su cuerpo para el alto rendimiento”, acotó Beguer, quien explicó que todo esto ha hecho que la competencia sea fuerte en la selección.

“O estás preparado o se te va el tren… aquí no hay amistosos. Cada partido es una final. El jugador que entra, sale… muchas veces se saca él solo”.

Christian Beguer comentó que el futbolista panameño tiene un físico privilegiado. Foto: Cortesía/Fepafut

Todo ese proceso desembocó en la histórica clasificación al Mundial 2026, el momento más importante para la carrera de Beguer, quien recuerda ese 18 de noviembre de 2025.

“Evidentemente que para mí es el mayor hito ahora mismo de mi carrera. Yo le dije a mi mujer y a mis hijos, vais a vivir una noche histórica”, manifestó Beguer, quien se refirió a los rivales de grupo como Croacia, Inglaterra y Ghana.

“Es una alegría jugar estos partidos porque te van a medir, te van a exponer y para nosotros es un reto. Panamá va a dar mucha guerra y va a estar bien representado en el Mundial, de eso no hay duda”, finalizó.