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    Béisbol

    Christian Bethancourt firmó un contrato de ligas menores con los Yankees

    El receptor panameño se unirá a los SWB RailRiders sucursal Triple A de la organización.

    Humberto Cornejo
    Christian Bethancourt firmó un contrato de ligas menores con los Yankees
    Christian Bethancourt jugó con los Cachorros en la temporada de 2024. Tomada de @cubs

    El receptor panameño Christian Bethancourt firmó un contrato de ligas menores con los Yankees de Nueva York.

    Bethancourt llega a la sucursal de Triple A de los Yankees después de iniciar la temporada con los Iowa Cubs, filial Triple A de los Cachorros de Chicago. Con este equipo registró un promedio de bateo de .262, con 11 cuadrangulares, 38 carreras impulsadas, cinco bases robadas y un OPS de .775 en 59 partidos.

    El panameño buscará aprovechar esta oportunidad para volver a las Grandes Ligas, luego de su última aparición en la máxima categoría durante la temporada 2024, cuando vistió los uniformes de los Miami Marlins y los Chicago Cubs. En esa campaña dejó un promedio de .209, con cinco jonrones.

    A sus 34 años, el receptor panameño cuenta con una amplia experiencia en las Grandes Ligas. Durante su trayectoria ha defendido los colores de los Bravos de Atlanta, Padres de San Diego, Atlérticos de Oakland, Rays de Tampa Bay, Marlins de Miami y los Cachorros de Chicago.

    Bethancourt debutó en las Mayores en 2013 con los Bravos y desde entonces ha acumulado experiencia. Ahora, con los Yankees, intentará demostrar que todavía tiene las herramientas para regresar al máximo nivel del béisbol profesional.

    El panameño se integrará de inmediato a los SWB RailRiders, donde buscará ganarse una nueva oportunidad en las Grandes Ligas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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