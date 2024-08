Christian Bethancourt muestra liderazgo y capacidad ofensiva con los Cachorros de Chicago

Escuchar audio noticia

El Grandes Ligas panameño Christian Bethancourt ha mostrado un nuevo rostro desde que se puso el uniforme de los Cachorros de Chicago.

Un ejemplo claro fue la jornada del miércoles 28 de agosto, cuando Bethancourt conectó de 5-3, con un cuadrangular y siete carreras remolcadas, en la victoria de los Cachorros 14-10 sobre los Piratas de Pittsburgh.

“Este es tu momento de brillar”, dijo Bethancourt en una entrevista para MLB.

El istmeño, de 32 años, llegó a los Cachorros el pasado 5 de julio, luego de haber iniciado la campaña con la novena de los Marlins de Miami. Bethancourt ha aprovechado al máximo esta oportunidad, ya que acumula un promedio de .407 (11 imparables en 27 turnos), con tres vuelacercas y 15 carreras remolcadas en 11 encuentros.

Today, Bethancourt recorded his first-career 7-RBI game, making him the sixth catcher in #Cubs history (since 1901) to knock in seven or more in one game 🔥 pic.twitter.com/Sr6HJmCYkd