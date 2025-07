Christian Horner es despedido como jefe de equipo de Red Bull Racing

La escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing ha despedido este miércoles de forma “inmediata” a Christian Horner del cargo de jefe de equipo, después de 20 años, en los que ha cosechado ocho títulos mundiales de pilotos y seis de constructores y su puesto lo ocupará Laurent Mekies, jefe de Racing Bulls.

“Nos gustaría agradecer a Christian Horner por su excepcional trabajo durante los últimos 20 años. Con su incansable compromiso, experiencia, trabajo y pensamiento innovador ha sido fundamental para poner a la escudería como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1”, expresó Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull, este miércoles en un comunicado, donde informaron que Laurent Mekies será su sustituto.

After 20 years with the Team, Christian Horner departs Oracle Red Bull Racing as Team Principal and CEO.



We thank him for his tireless and exceptional work. He has been instrumental in building this Team into one of the most successful in F1, with eight Drivers' Championships… pic.twitter.com/9SyqjSBvEG