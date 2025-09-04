Christian Núñez: ‘La prioridad siempre es que la selección esté tranquila y lista para competir’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá se enfrenta este jueves a Surinam a las 4:30 p.m. en Paramaribo, en el inicio de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

En la antesala del encuentro, Christian Núñez, gerente de selecciones nacionales, compartió en exclusiva con La Prensa detalles sobre el arduo trabajo logístico que sostiene al plantel y explicó cómo la planificación busca darle tranquilidad a los jugadores y al cuerpo técnico.

¡Último entrenamiento antes de Surinam🇸🇷!#PanamáMayor🇵🇦 completó esta tarde su última sesión previo al debut frente a Surinam🇸🇷, por la Ronda Final de las Eliminatorias.



Postales📸 del entrenamiento en el 🏟️Estadio Frnklin Essed.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/iOw6t2q9L9 — FEPAFUT (@fepafut) September 3, 2025

“Ya en la recta final, en este día de partido, esperando que la selección tenga un muy buen resultado y que todo sea positivo para nuestro país”, expresó Núñez, reflejando el ambiente que acompaña a la delegación panameña en Surinam.

Según comentó, las últimas horas estuvieron dedicadas a coordinar junto al cuerpo técnico la logística de salida del equipo y los planes posteriores al encuentro.

Para Núñez, la clave ha sido siempre trabajar con anticipación y prever cualquier detalle que pueda marcar diferencia.

¡EN SURINAM🇸🇷!#PanamáMayor🇵🇦 ya se encuentra instalada en su hotel de concentración en la ciudad de Paramaribo, en Surinam🇸🇷.



Las postales📸 de la llegada.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/7LTqeL7IzV — FEPAFUT (@fepafut) September 3, 2025

“Eso es parte del trabajo, lo que hemos tratado de hacer durante toda esta eliminatoria, y creo que nos ha funcionado bastante bien para que el equipo se sienta cómodo y, fuera de lo deportivo, estén tranquilos”, explicó.

El gerente subrayó que su labor no se limita a las decisiones inmediatas, sino a garantizar un ambiente en el que los futbolistas solo tengan que preocuparse por competir.

En ese proceso, valoró especialmente el esfuerzo de todas las áreas que conforman el engranaje de la Federación Panameña de Fútbol.

“Siempre lo he manifestado: hay mucha gente que está involucrada en este trabajo. No solamente Christian Núñez, no solamente mi equipo de selecciones, sino muchas más personas que están detrás de cámaras, que trabajan muy duro para garantizar al final que la selección nacional cuente con todas estas herramientas”, dijo en exclusiva a La Prensa.

Sobre la relación con el entrenador Thomas Christiansen, Núñez destacó la importancia de mantener un canal de comunicación permanente. Aseguró que el liderazgo no se concentra en una sola persona, sino que fluye en varias direcciones.

¡LISTOS PARA EL VIAJE ✈️!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 cumplió este martes su tercer y último entrenamiento en el 🏟️ Rommel Fernández y ya pone rumbo a Surinam 🇸🇷 para su partido de este jueves por Eliminatorias.



Aquí las 📸 de su sesión de hoy.#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/zI8afSzl32 — FEPAFUT (@fepafut) September 2, 2025

“Importante también el liderazgo que viene desde la parte gerencial hacia mi persona y de ahí poder emprender y ejecutar muy bien lo que nos transmite el cuerpo técnico”, señaló.

El directivo también se refirió al plan de viaje tras el partido ante Surinam. Inicialmente, la intención era trasladar a la delegación de inmediato, pero las limitaciones logísticas del aeropuerto de Paramaribo obligaron a modificar los tiempos. No obstante, Núñez confirmó que se garantizó un itinerario que prioriza la recuperación del plantel.

“Lo que buscamos en conjunto con el cuerpo técnico es que el equipo pueda tener una muy buena recuperación. Esa es la prioridad. Parte de la planificación era que el equipo pudiera viajar lo más pronto posible después del partido. Por temas logísticos aquí en el aeropuerto no pudimos sacar al equipo como nos hubiera gustado, pero mañana (viernes) salimos muy temprano”, explicó.

El gerente detalló que el grupo desayunará en Paramaribo antes de abordar un vuelo chárter a las 10:00 a.m. hora local. La llegada a Panamá está programada para la 1:30 p.m., lo que permitirá a los jugadores almorzar, descansar y realizar la sesión de recuperación ya en suelo panameño.

“Son esos pequeños detalles los que nos caracterizan y hacen la diferencia en el trabajo fuera de lo deportivo. Todo esto al final impacta de manera positiva dentro de la selección nacional”, agregó. “El trabajo de logística, aunque no se vea, es tan importante como lo que ocurre dentro del terreno de juego. Y mientras los muchachos estén cómodos y tranquilos, sabemos que pueden competir al máximo nivel”.

Se estima que la inversión destinada a este encuentro eliminatorio superaría los 200 mil dólares entre traslados -incluido la contratación del vuelo chárter con capacidad para 36 pasajeros-, hospedajes, avanzada y viáticos para los 24 futbolistas convocados por Thomas Christiansen.