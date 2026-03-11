Christiansen a FIFA: ‘Queremos poner a Panamá en el mapa’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En entrevista con FIFA, Thomas Christiansen celebra la clasificación de Panamá al Mundial 2026 y afirma que la selección quiere competir y dejar huella.

El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, habló sobre la clasificación del país a la Copa del Mundo 2026 en una entrevista con la FIFA, donde destacó la alegría que vive Panamá tras conseguir su segundo boleto a una Copa del Mundo.

El entrenador señaló que la clasificación ha generado un ambiente de felicidad y orgullo en todo el país.

“Desde el momento en el que Panamá se clasificó a su segundo Mundial, hay mucha felicidad en el país. Lo viven con mucha pasión y alegría. Me siento muy orgulloso por haberles dado esta alegría”, dijo Christiansen, quien reafirmó la conexión que tiene con el país.

Thomas Christiansen y sus jugadores celebran la clasificación al terminar el partido contra El Salvador. Foto: Elysée Fernández

“Me siento súper unido al país, muy agradecido por ese cariño que hemos recibido. El vínculo es tal que estamos tramitando el pasaporte panameño. Muchos ya dicen que somos panameños, pero además de serlo de boca, queremos serlo de espíritu y de papeles”.

Christiansen también recordó el proceso rumbo al Mundial de Catar 2022, en el que la selección estuvo cerca de clasificar, pero que terminó siendo una etapa importante de aprendizaje para el proyecto que hoy dirige.

“Lo primero es la experiencia que tuvimos en ese proceso a Catar. Cosas que aprendimos y bonitas que nos pasaron. No nos clasificamos después de haber hecho unas muy buenas eliminatorias, pero no era el momento de nuestra clasificación a ese Mundial”, expresó Christiansen, quien explicó que cuando llegó al banquillo panameño en 2020, el principal objetivo era construir un proceso que tuviera como meta el Mundial de 2026.

“Nosotros llegamos en agosto de 2020 y, si lo hubiéramos conseguido, habría sido perfecto, pero no era nuestro principal objetivo. El principal objetivo era el Mundial 2026”.

Durante la entrevista, Christiansen también se refirió a sus rivales en esta competencia, y lo que será medir fuerzas contra Ghana, Croacia e Inglaterra.

“Sabemos que son duros, pero queremos competirles y queremos poner Panamá en el mapa mundial. Y que el país se sienta orgulloso de su selección”.

El debut de Panamá será el 17 de junio frente a Ghana, en el BMO Field, un momento que Christiansen espera vivir con emoción.

“Ahí quizás me tendré que pellizcar un poco. Será un momento increíble. Un sueño hecho realidad. Ya hemos estado en muchos Mundiales, pero como aficionado. Ahora toca vivirlo desde dentro. Será un momento histórico. Escuchar el himno de Panamá y ser el seleccionador de un país al que quiero mucho”, concluyó.