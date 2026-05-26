Christiansen admite que la situación de Adalberto Carrasquilla es ‘incierta’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volante Adalberto Coco Carrasquilla fue incluido en la lista de 26 jugadores de la selección de fútbol de Panamá para la Copa del Mundo, pero su participación será confirmada en los próximos días, una vez se determine el alcance de su lesión.

“Como es una situación incierta, no me puedo jugar a dejar a Carrasquilla fuera y luego va a llegar [a poder jugar]. Por eso hemos incluido a Coco en la lista, y si por cualquier motivo no llega, ya tenemos un backup. Pero confiemos todos en que va a llegar para el primer partido del Mundial”, afirmó el técnico de Panamá, Thomas Christiansen.

El seleccionador informó que no fue hasta ayer lunes que se tuvo acceso al informe médico del club mexicano Pumas, donde milita el panameño.

Carrasquilla sufrió una lesión el pasado domingo en la final de la Liga MX ante el Cruz Azul y tuvo que abandonar el partido al minuto 56, con evidentes signos de dolor.

Christiansen afirmó que una lesión no se puede diagnosticar antes de las 24 horas posteriores al golpe sufrido. Agregó que las imágenes de la acción no concuerdan con el informe que les enviaron. Asimismo, dijo que se están haciendo todas las consultas con los especialistas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el futbolista sufrió un tirón en el aductor izquierdo, pero en los próximos días se definirá si jugará el Mundial.