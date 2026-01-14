Thomas Christiansen aprieta el paso rumbo al Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Thomas Christiansen fue claro sobre actitud, convocatoria y proceso mundialista, advirtiendo que el margen de error se acorta rumbo a la Copa del Mundo.

Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, se dirigió esta mañana a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al entrenamiento del combinado nacional, que se prepara para enfrentar a las selecciones de Bolivia y México en amistosos internacionales fuera de fecha FIFA.

Durante la conferencia, Christiansen se refirió a la convocatoria para estos compromisos, la actualidad de Kadir Barría, los preparativos para la Copa del Mundo y las oportunidades que tienen los distintos jugadores de meterse en la lista final para la máxima cita del fútbol mundial.

Christiansen fue sin rodeos y habló de forma directa sobre el amistoso ante Chile, también fuera de fecha FIFA, disputado en febrero de 2025, en el que Panamá cayó 6-1 con un equipo alternativo.

“Nosotros tenemos que cuidar mucho la imagen de Panamá, la selección y luego, individualmente, los jugadores,” compartió Christiansen. “Nosotros cuando jugamos contra Chile, me acuerdo Gareca dijo que este partido no le había servido para nada, por cómo habíamos jugado ese partido y no tenemos que presentarnos así, nos tenemos que presentar como un equipo competitivo que queremos agradar y a ver si podemos abrir los ojos a mucha gente para que estos jugadores de la LPF u otros legionarios tengan mejores oportunidades”, continuó.

El técnico también señaló que en ese partido existió un problema serio de actitud, subrayando que la forma en la que los jugadores salgan a la cancha en estos amistosos será determinante.

“si hay algo de lo que no me gusto en Chile fue la actitud,” declare Christiansen. “Si tienen la buena actitud, no voy a quejarme nunca. Si cometen errores, tampoco me voy a quejar porque es parte del fútbol. Pero que no tengan la actitud necesaria para un partido internacional de máximo nivel, entonces ahí hay algo que falla. Pero cometer errores, cometemos todos y es parte del aprendizaje, más con gente joven”, cerró.

En cuanto a la convocatoria, Christiansen reveló que había llamado a algunos jugadores del Plaza Amador, como Alberto “Negrito” Quintero y Éric Davis, piezas clave en la clasificación al Mundial, pero que no fueron cedidos por el club.

Plaza Amador no cedió a sus jugadores para los amistosos de enero. Cortesia

“Y el tema de Negrito, Davis y Brown, yo le llamé para ser convocados, pero Plaza no me los prestó, pero hay que pasar página,” compartió. “Una vez me dicen que no, pues qué voy a hacer, ¿ponerme bravo con ellos o buscar otra solución y llamar a otros jugadores? Fue lo que hice y bueno, ahí estamos. Ahora es la oportunidad para otros jugadores para mostrarse”, señaló.

Uno de los temas que más ha generado conversación en los últimos días ha sido la convocatoria de Kadir Barría, mediocampista de Botafogo, de apenas 18 años. Al respecto, Christiansen pidió calma y paciencia, enfatizando que todo forma parte de un proceso.

Kadir Barría controla el balón durante el entrenamiento de la selección de Panamá. Foto: Cortesía/Fepafut

“Le veo un chico asentado, un chico maduro para su corta edad y está por buen camino, pero lo que tenemos que tener es los pies en el suelo,” compartió. “Tiene que ir poco a poco, aprendiendo y no saltarse los pasos. Todo llegará. Y yo creo que tiene un gran futuro, pero, tiene que ir poco a poco”, continuó.

Christiansen también trazó el plan de trabajo de aquí al debut de Panamá en la Copa del Mundo, el 17 de junio ante Ghana.

Panamá debutará contra Ghana el 17 de junio en Toronto. LP / Elysée Fernández

“De aquí a que estemos en Estados Unidos, pues vamos a pasar por seis partidos,” compartió. “Tenemos dos partidos amistosos, dos en marzo y dos antes de estar en Estados Unidos para el mundial. Ese es el calendario de partidos. Luego, por supuesto, hay mucho trabajo de preparación, de análisis, estar encima de los jugadores. Pero bueno, no es más lejos de lo que hemos estado haciendo todos estos años, así que para nosotros es lo mismo, pero con un futuro bonito, que es disputar un mundial”, siguió.

Finalmente, el técnico advirtió que las oportunidades se están agotando para los jugadores, tanto del plano local como legionarios, que aspiran a colarse en la lista definitiva.

Thomas Christiansen lleva 5 años trabajando con los mismos jugadores. Foto: Anel Asprilla

“El mensaje para los jugadores a corto plazo ya, [es que] hay muy poco, muy poco tiempo,” advirtió. “La verdad es que los que están aquí son, digamos, los últimos que pueden tener esa oportunidad de meterse al final, que es complicado porque ya también llevamos cinco años trabajando con los mismos jugadores o por lo menos un grupo más reducido, pero bueno, como he dicho, no hay nada cerrado”, cerró.

Convocatoria definida

En la tarde del miércoles, la Federación Panameña de Fútbol confirmó los 24 jugadores convocados para los partidos ante Bolivia el domingo 18 y México el jueves 22 de enero. Los elegidos son los siguientes:

PORTEROS

John Gunn NE Revolution II (USA)

Eddie Roberts Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

Richard Peralta Monagas SC (VEN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

Daniel Aparicio Real España (HON)

Javier Rivera CD Marathón (HON)

Aimar Sánchez NY Red Bull II (USA)

Ariel Arroyo Dep Árabe Unido

Juan Hall Sporting SM

Luis Asprilla Tauro FC

Omar Córdoba CD Plaza Amador

Orman Davis CA Independiente

Kevin Galván San Francisco FC

VOLANTES

Jovani Welch Monagas SC (VEN)

Kahiser Lenis Jaguares de Córdoba (COL)

Ricardo Phillips Jr CD Plaza Amador

Angel Caicedo CA Independiente

Giovany Herbert Dep Árabe Unido

Héctor Hurtado Sporting SM

Abdul Knight CD Plaza Amador

José Murillo CD Plaza Amador

DELANTEROS

Kadir Barria Botafogo (BRA)

Saed Díaz Tauro FC

Gustavo Herrera Sporting SM