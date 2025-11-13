Thomas Christiansen descartó la lesión de Michael Amir Murillo y afirmó que Panamá debe mostrar su fortaleza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El director de la selección de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, expresó que Michael Amir Murillo viajó con el equipo y que está disponible para jugar este jueves contra Guatemala, en la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo de 2026.

Christiansen expresó que Murillo hizo el viaje y que es uno más en el grupo, mientras que Edgardo Fariña enfrentó un tema de migración y prefirió no hablar más sobre el tema.

De igual forma, expresó que es un privilegio vivir este tipo de juegos, contra Guatemala y El Salvador, ya que todo entrenador y jugador quiere tenerlos.

“Es un privilegio para nosotros. Vivir este tipo de partidos nos dice que estamos en el lugar adecuado”, manifestó Christiansen, quien también tocó el tema del recibimiento hostil por parte de la fanaticada guatemalteca. “Estos son partidos de eliminatoria”.

Con un poco de autocrítica, el estratega nacional mencionó que le gustaría que su equipo sea más contundente en los últimos dos partidos de la eliminatoria.

Los jugadores panameños entrenan en territorio guatemalteco. LP/Anel Asprilla

“Tenemos que sacar nuestra fortaleza”, dijo el técnico, quien aseguró que tiene plena confianza en el grupo, ya que han salido adelante cuando han sufrido bajas. Cabe recordar que para este encuentro tampoco está Édgar Yoel Bárcenas, quien está lesionado.

“Con nuestro fútbol callamos bocas. Nos conocemos bien”.

Al ser preguntado sobre Alberto Negrito Quintero, el entrenador de La Roja mencionó que está en óptimas condiciones. “Está para jugar 180 minutos, los necesarios”, finalizó.

El partido entre Guatemala y Panamá se disputará este jueves 13 de noviembre, en el estadio Manuel Felipe Carrera, desde las 9:00 p.m.