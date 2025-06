Christiansen destaca el récord de Godoy y la madurez del equipo tras vencer a Guatemala

Thomas Christiansen valoró la entrega de sus jugadores y el liderazgo del capitán Aníbal Godoy luego de la victoria 1-0 de Panamá sobre Guatemala, resultado que coloca a la selección nacional como líder del Grupo C de la Copa Oro con seis puntos.

“Primero felicitar a nuestro capitán con 148 partidos. Es el jugador de la selección panameña con más partidos. Y quiero también destacar, no solamente futbolísticamente a Aníbal, sino como líder de ese grupo, como gestionarlo, como ser un ejemplo de admiración dentro de ese grupo”, expresó el entrenador en conferencia de prensa. “Siempre es el que tira del carro, el que lleva el equipo a sus hombros. Y es un día histórico para él, así que desde aquí felicitarle”.

Christiansen reconoció la dificultad del encuentro y elogió al rival: “El partido era muy complicado, como dije el día de ayer. Nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien y que hace una presión muy fuerte sobre todas nuestras líneas. Y al final lo que sufrimos fue porque no metimos el segundo tanto. Tuvimos varias ocasiones de, no quiero decir cerrar, pero por lo menos estar un poco más cómodos y no tener que sufrir hasta el final”.

Aunque Panamá goleó 5-2 a Guadalupe en su debut, esta vez el gol solitario de Tomás Rodríguez fue suficiente.

Para el técnico, la falta de efectividad fue determinante: “El partido pasado metemos cinco, este metemos uno y podíamos haber metido cinco. Esto es fútbol, ¿no?”.

A pesar de las oportunidades desperdiciadas, Christiansen valoró la actitud de sus jugadores para mantener el control del juego.

“Por mucho que lo practiquemos, y la verdad es que desde que estamos aquí en Estados Unidos, incluso antes de salir, hemos hecho mucho hincapié en las finalizaciones”, expresó. “Pero me quedo con el resultado, la lectura del partido y cómo hemos podido manejar los tiempos sin precipitarnos demasiado en nuestro juego, sin ir con todo para meter el segundo gol. Y eso fue una buena lectura también por parte de los jugadores”.

Panamá cerrará la fase de grupos enfrentando a Jamaica el próximo martes.