Christiansen elogia a los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol

Thomas Christiansen subrayó el crecimiento del torneo local y la madurez mostrada por futbolistas jóvenes frente a un rival de alto nivel.

La selección de Panamá cerró su presentación en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez con una derrota por la mínima (0-1) ante México, en un partido en el que el equipo nacional mostró solidez defensiva frente a uno de los gigantes del área.

Tras el encuentro, el técnico Thomas Christiansen valoró el esfuerzo de sus jugadores, en especial el aporte de futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), y destacó el crecimiento que viene mostrando el torneo local.

“Creo que es para estar orgulloso de los pelaos. Cómo ha crecido la LPF al verlos competir hasta el último minuto. Sabíamos cómo sería el patrón del partido, nos tocaría sufrir”, expresó Christiansen, haciendo énfasis en la capacidad del equipo para sostener el orden ante un rival con mayor posesión del balón.

“Vi muchas cosas positivas, muchachos que están preparados. Hay que trabajar mucho todavía. Estas experiencias sirven para que conozcan su nivel y el tipo de rivales a los que tienen que enfrentar”, manifestó.

Sobre el desempeño del joven delantero Kadir Barría, Christiansen valoró su comportamiento táctico y mental en un duelo exigente.

“Kadir tuvo un trabajo difícil, pero mostró madurez. Es un jugador interesante e inteligente. Vamos a seguir observándolo”, mencionó el técnico ratificó su idea de juego.

“Mi idea es mantener el balón y no se pudo, es un equipo que aún no se conoce del todo. Se hizo una buena defensa y eso está bien. Estoy contento con los jugadores”, apuntó.

Finalmente, Christiansen reiteró que, aunque existe una base clara de futbolistas, el proceso sigue abierto.

“Tengo una lista bastante definida, pero las puertas no están cerradas”, concluyó, de cara a los próximos compromisos de la selección panameña.