Christiansen encuentra respuestas tras empate de Panamá ante Bosnia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en el Energizer Stadium de San Luis, en un ensayo que dejó más conclusiones que dudas para el técnico Thomas Christiansen, a pocos días del debut en la Copa del Mundo 2026. Más allá del resultado, el encuentro permitió evaluar respuestas tácticas, variantes ofensivas y rendimientos individuales en un contexto de alta exigencia.

En la primera mitad, Panamá sufrió ante la presión alta del conjunto europeo, con dificultades en la salida. Esa situación se reflejó en el gol de Nikola Katić al minuto 24. Sin embargo, el equipo reaccionó con carácter y encontró el empate en el tiempo agregado gracias a Jiovany Ramos (45+4), quien volvió a mostrar su capacidad para aparecer en momentos clave.

Aun así, Cristian Martínez destacó con un buen trabajo como extremo izquierdo, aportando orden táctico, recorrido y apoyo en defensa.

Para el complemento, Christiansen ajustó piezas y el equipo mostró una versión más competitiva, con mayor control por bandas y mejor ocupación de espacios. Los ingresos le dieron otro ritmo al partido, especialmente en ataque.

“He visto al equipo bien. Muchos han dado el paso al frente. Blackman es una opción para el siguiente partido", dijo Christiansen en conferencia de prensa.

“Hemos jugado con Fulo (Cristian Martínez) como extremo para tener orden y trabajo defensivo. Estuvimos muy ordenados”, añadió.

Uno de los puntos más altos fue el ingreso de Azarías Londoño, quien cambió la dinámica ofensiva por la banda izquierda. Su desequilibrio, capacidad para generar centros y lectura en el último tercio lo convirtieron en una de las principales armas de Panamá en el cierre del encuentro, participando en varias jugadas de peligro y empujando constantemente al equipo hacia el área rival.

“Víctor Griffith ha salido con personalidad, levantando la mano, mostrando calma y tranquilidad. Eso es de jugador experimentado”, expresó Christiansen, quien habló sobre la recuperación de los jugadores.

“Aníbal Godoy entrenó todo, va a llegar. Londoño demostró que está bien. [Adalberto] Carrasquilla está corriendo, hace sprint, pero no soy médico. José Córdoba sintió molestias de cargas, lo mismo con Fariña y tampoco quise arriesgar. Lo mismo que Blackman“, agregó.

A nivel colectivo, el empate también dejó buenas sensaciones por la respuesta del equipo tras estar en desventaja, así como por la solidez mostrada en varios tramos del segundo tiempo. Orlando Mosquera volvió a ser garantía en el arco, mientras que la defensa logró corregir ciertos desajustes iniciales.

Jiovany Ramos marcó el gol del empate. Foto: Cortesía/Fepafut

“Sabemos que iba a ser difícil. Tenemos cositas por aprender y detalles por mejorar. Todos estamos preparados, por eso estamos aquí, entre los 26. Estamos preparados para hacer un buen papel. Cada vez vamos mucho mejor, pero hay que seguir aprendiendo", dijo Jiovany Ramos a Deportes RPC.

Por su parte, Carlos Harvey destacó su momento personal y la disposición dentro del grupo para asumir cualquier rol en el equipo, tanto en la defensa como en el mediocampo.

“Contento con lo que me está pasando. Me siento bien para estar desde el primer partido con Ghana. Con la confianza del profe, estoy dispuesto a jugar donde sea. Toca recuperar para llegar en buenas condiciones para el partido contra Ghana", expresó Harvey.

El empate ante Bosnia no solo cerró la fase de preparación, sino que confirmó que Panamá cuenta con variantes, competencia interna y capacidad de reacción. Ahora, el reto será trasladar esas sensaciones al escenario mundialista, donde debutará el próximo 17 de junio ante Ghana.