Christiansen fija como objetivo ganar en el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La hoja de ruta está clara. Thomas Christiansen no esquiva el discurso y dejó definido este martes el objetivo de la Selección Mayor de Panamá: ganar un partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El seleccionador lo expresó con firmeza tras revelar la lista de 23 convocados para los amistosos frente a Selección de Sudáfrica, duelos que servirán como termómetro rumbo al debut mundialista contra Ghana.

“Queremos sacar resultados, y un buen resultado sería por lo menos conseguir una victoria, que nos podría acercar a ese sueño de pasar de grupo”, manifestó el técnico, quien dijo que no espera terminar de último como sucedió con Panamá en Rusia 2018.

Panamá se medirá en dos ocasiones al conjunto africano: el viernes 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium de Durban y el martes 31 en el DHL Stadium de Ciudad del Cabo.

Para estos compromisos, Christiansen convocó a 23 jugadores, en una lista donde resaltan los nombres de los jóvenes Kadir Barría y Martín Krug, además del regreso de César Yanis, quien había perdido protagonismo en la recta final de las eliminatorias mundialistas.

Sobre el atacante del Botafogo brasileño, el seleccionador explicó que busca evaluarlo en un entorno distinto y rodeado de un grupo más competitivo, luego de debutar en enero en Bolivia.

“A Kadir lo quiero ver en otro entorno, con otros jugadores, muchas veces decimos que cuanto mejor está el equipo, más fácil es destacar, y yo creo que las posibilidades suyas, con las cualidades que él tiene, pues puede dar unas buenas sensaciones”, señaló.

Thomas Christiansen habla con Kadir Barría durante el partido contra México, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. EFE/ Bienvenido Velasco

En esa misma línea, el técnico reconoció que mantiene bajo seguimiento a un grupo de cinco o seis jóvenes que podrían meterse en la pelea por un cupo definitivo entre los 26 convocados en el Mundial.

El panorama, sin embargo, no está exento de complicaciones. La convocatoria presenta ausencias importantes por lesión, entre ellas las de Fidel Escobar, Azarías Londoño y Edward Cedeño. Sobre el defensor del Deportivo Saprissa, Christiansen fue claro al describir la complejidad de su situación física.

“El tema de las hernias son jodidas, pero hay tiempo todavía para ver cómo evoluciona Fidel de esa lesión. Si no se recupera, tenemos que ir por otro jugador. Hemos estado en torneos con bajas importantes”, indicó.

Fidel Escobar disputó su último partido el pasado 21 de diciembre en la final del fútbol costarricense. LP/Elysée Fernández

En cuanto a Cedeño, el técnico no ocultó su preocupación por los tiempos de recuperación.

“Es una lesión grave. Ojalá pueda llegar, pero lo veo muy difícil. Si te digo ahora que no, esa ilusión que él tiene por estar no se la quiero quitar”, explicó.

Edward Cedeño se sometió a una cirugía en el pasado mes de enero. Foto: Albacete

Otro de los temas abordados fue la situación del mediocampista Cristian Martínez, quien atraviesa un momento complicado tras salir de Israel, donde militaba con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona. El seleccionador reconoció que la falta de competencia es un factor que preocupa, aunque ya se trabaja en su acondicionamiento físico.

“Es un problema para nosotros que no compita, pero tenemos a nuestro preparador físico, Cristian Beguer, que le está dando cada día, está entrenando con él, mañana y pasado mañana va a volver otra vez, y bueno, nuestro objetivo ahora es en el aspecto físico, que lleguen en buenas condiciones para los dos partidos, y a partir de ahí que aclare su situación contractual con el equipo que sea”, explicó.

Cristian Martínez en el juego contra México, en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf. EFE

En cuanto a la logística, Christiansen detalló que el traslado hacia Durban será complejo, por lo que los jugadores viajarán desde sus respectivos clubes de forma individual o en grupos reducidos. No será hasta el 25 de marzo cuando el plantel esté completo y listo para trabajar en conjunto.

Más allá de la gira africana, el calendario de preparación sigue tomando forma. El técnico confirmó que ya está pactado un amistoso ante un rival europeo, que se disputará días después del partido frente a Brasil en el Maracaná el próximo 31 de mayo. Para ese encuentro, el anuncio oficial dependerá de la selección rival.

Además, Panamá tendrá su partido de despedida en el estadio Rommel Fernández, aunque aún no se ha definido el oponente para ese compromiso.

El debut mundialista será el miércoles 17 de junio en Toronto frente a Selección de Ghana, y seis días después jugará en la misma sede contra Croacia.

Panamá culmina la fase de grupos el domingo 27 de junio en New Jersey contra Inglaterra.