Christiansen: ‘Ha llegado el momento de ir al Mundial’

Thomas Christiansen, técnico de la Selección de Panamá, presentó este jueves la lista de 24 convocados para enfrentar a Surinam y Guatemala en el inicio de la fase final de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un auditorio repleto en la sede de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), el estratega hispano-danés no solo reveló los nombres, sino que también dejó claro que considera que su equipo está listo para dar un salto histórico.

“Siento que ha llegado el momento de ir al Mundial. Estamos en un buen momento futbolístico, donde mentalmente hemos mejorado todos y estamos preparados para lo que nos viene”, expresó Christiansen, que en este mes de agosto cumplió cinco años al frente del onceno nacional.

“Se necesita ganar los tres partidos en casa y lograr resultados positivos afuera”, agregó en relación al camino que deberá recorrer Panamá en un grupo donde también figuran El Salvador y Guatemala.

El listado confirmó el regreso de figuras que no estuvieron en la pasada Copa Oro, como Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, José Fajardo y Cecilio Waterman, además de un nombre que generó sorpresa: Everardo Rose, delantero del Plaza Amador. El atacante colonense, en gran forma durante la Copa Centroamericana, recibió su primera convocatoria absoluta.

Christiansen defendió la decisión con firmeza: “La elección de Rose, él mismo se lo ha ganado en los partidos con Plaza. La verdad es que nunca he tenido ningún problema si tenía que llamar a un jugador de la LPF”.

El entrenador insistió en la necesidad de mantener la concentración y no subestimar a los rivales en esta etapa definitoria.

“Hemos mostrado todos las ganas que tenemos de que inicien las eliminatorias y hemos trabajado más duro que nunca para tener todos los cabos amarrados”, apuntó.

Consultado sobre si se siente convencido de lograr la clasificación, Christiansen fue cauto, aunque transmitió seguridad.

“La experiencia te hace más sabio a la hora de tomar decisiones y ver cómo funciona todo. Yo como responsable he aprendido mucho de estas decisiones y de estos resultados y por eso me he preparado de la mejor manera”, manifestó.

El técnico también reconoció que Panamá carga con el rótulo de favorito, pero advirtió que eso no puede traducirse en exceso de confianza.

“La presión la tenemos encima todos. Me gusta tenerla. Si no hay tensión, hay relajación y eso es lo peor que puede tener un equipo. Se respira un ambiente de que somos favoritos y hay que clasificar de calle, pero por suerte no tenemos esa misma impresión en el cuerpo técnico ni en los jugadores”, puntualizó.

En relación a José Fajardo, su hombre de confianza en el ataque, Christiansen reconoció que físicamente está bien pero que le falta ritmo de partido.

Itinerario

El equipo nacional iniciará entrenamientos el domingo 31 de agosto en horas de la noche en el estadio Rommel Fernández. Para este sábado está programada la llegada de José Luis Rodríguez y Edgar Yoel Bárcenas, quienes tendrán actividad el viernes en Ciudad Juárez, México.

Al día siguiente se sumará un bloque de al menos 13 futbolistas que juegan en el extranjero junto a Rose y Eric Davis que se enfrentan este sábado al San Francisco por la jornada 6 de LPF.

La delegación panameña viajará el martes 2 de septiembre en vuelo chárter rumbo a Paramaribo, donde el jueves 4 enfrentará a Surinam.

Posteriormente, la escuadra regresará a la capital para preparar el duelo del lunes 8 frente a Guatemala en el Rommel Fernández, compromiso ya no cuenta con boletos disponibles tras la venta de 21 mil 535 entradas.