    Eliminatorias Mundialistas

    Christiansen: ‘Hay más ilusión que presión; este partido es para todo el país’

    Humberto Cornejo
    Thomas Christiansen durante la conferencia de prensa previa al partido contra El Salvador. Foto: Isaac Ortega

    A un día del decisivo duelo ante El Salvador, que podría darle a Panamá su segunda clasificación directa a una Copa del Mundo, el técnico Thomas Christiansen ofreció una conferencia de prensa cargada de serenidad, enfoque y confianza. El partido, correspondiente a la última jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se disputará este martes en el estadio Rommel Fernández, desde las 8:00 p.m., con casa llena garantizada.

    Christiansen, consciente del momento histórico que enfrenta la Roja, aseguró que el equipo llega preparado para responder a la altura.

    “Hay más ilusión que presión para este partido. Me ilusiona que Panamá llegue a su segundo Mundial. Sabemos de la historia de Bolillo y queremos seguir eso,” afirmó el estratega, dejando claro que la mentalidad dentro del grupo es positiva y enfocada.

    Sobre El Salvador, que llega con varias bajas y tras una goleada recibida ante Surinam, Christiansen advirtió que no se puede subestimar a un equipo que todavía quiere cerrar con dignidad.

    “Tenemos con mucho orgullo. El partido de mañana es para todo el país,” manifestó el estratega que dejó abierta la posibilidad de hacer cambios o variaciones en la parte táctica.

    “Todo es posible. Tenemos un abanico de opciones por lo que hemos planeado. Veremos la mejor decisión para enfrentar el partido,” indicó.

    El técnico también adelantó que no espera sorpresas tácticas del otro duelo del grupo, en el que Guatemala enfrenta a Surinam, al indicar que ni Luis Fernando Tena ni sus jugadores se jugarán su prestigio.

    “No tengo duda, el profe Tena no se va a jugar su imagen,” señaló.

    Christiansen destacó la evolución de su equipo durante la eliminatoria.

    “Hemos mejorado. Iniciamos con buen pie. Los entrenamientos han sido muy buenos y eso es la mentalidad,” apuntó el seleccionador, quien remarcó que la planificación no cambiará pese a las ausencias que han surgido en el camino.

    “Mantenemos el mismo planteamiento. No lo vamos a cambiar,” dijo.

    Uno de los focos de atención fue Adalberto Carrasquilla, pieza clave del mediocampo panameño. Christiansen sostuvo que el jugador está listo para asumir el reto contra La Selecta.

    “Le veo fuerte y tendrá el apoyo de la afición, del cuerpo técnico y del grupo”.

    Antes de cerrar, el técnico envió un mensaje claro sobre la actitud que espera del equipo en un choque que podría sellar una clasificación histórica.

    “Que salgan motivados y preparados tácticamente. Esperemos que todo salga favorablemente”.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


