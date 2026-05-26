Christiansen: ‘No podemos complacer todos los gustos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá para la Copa del Mundo de Fútbol de 2026, afirmó que la decisión de escoger a los 26 jugadores que estarán en la cita mundialista fue tomada enfocándose en conseguir los objetivos trazados.

En la presentación de la lista oficial de Panamá, Christiansen afirmó que siempre ha pensado en el beneficio del equipo.

“No podemos complacer todos los gustos. Siempre he pensado en el beneficio del equipo. Pensando en lo correcto, en la vía más rápida para conseguir los objetivos”, afirmó el técnico en las escalinatas de la Autoridad del Canal de Panamá, escenario donde se hizo el anuncio.

Christiansen admitió que pudo haber sido injusto con algunos jugadores, porque un Mundial es lo máximo para cualquier jugador o entrenador, y afirmó que es la parte amarga de esta decisión.

“Cortarle la oportunidad a jugadores que lo merecen, eso me duele. Tengo que tomar responsabilidades; para eso la federación me contrató”, afirmó.

La Selección de Panamá Selección de Panamá presentó su convocatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Copa Mundial de la FIFA 2026.



Su DT destacó que la lista de 26 jugadores fue tomada pensando siempre en el beneficio del equipo, admitiendo que dejar fuera a algunos… pic.twitter.com/GdjHYMY8Lv — La Prensa Panamá (@prensacom) May 26, 2026

Tras el anuncio de los convocados, la selección canalera continúa con su preparación para el Mundial. En esta fase se tienen previstos tres partidos de fogueo. Viajará para enfrentar el domingo 31 de mayo a la selección de Brasil. Después, el 3 de junio, se despedirá de la afición panameña en el Rommel Fernández ante República Dominicana. Seguidamente, el equipo se trasladará a Estados Unidos para jugar contra Bosnia el 6 de junio.

Porteros

Orlando Mosquera

Luis Mejía

César Samudio

Defensas

César Blackman

Jorge Gutiérrez

Michael Amir Murillo

Fidel Escobar

Andrés Andrade

Edgardo Fariña

José Córdoba

Érick Davis

Jiovany Ramos

Roderick Miller

Volantes

Aníbal Godoy

Adalberto Carrasquilla

Carlos Harvey

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

César Yanis

Édgar Yoel Bárcenas

Alberto Quintero

Azarías Londoño

Delanteros

Ismael Díaz

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez