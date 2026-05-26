Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Técnico de Panamá

    Christiansen: ‘No podemos complacer todos los gustos’

    Henry Cárdenas P.
    Christiansen: ‘No podemos complacer todos los gustos’
    Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá. LP/Elysée Fernández

    Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá para la Copa del Mundo de Fútbol de 2026, afirmó que la decisión de escoger a los 26 jugadores que estarán en la cita mundialista fue tomada enfocándose en conseguir los objetivos trazados.

    En la presentación de la lista oficial de Panamá, Christiansen afirmó que siempre ha pensado en el beneficio del equipo.

    No podemos complacer todos los gustos. Siempre he pensado en el beneficio del equipo. Pensando en lo correcto, en la vía más rápida para conseguir los objetivos”, afirmó el técnico en las escalinatas de la Autoridad del Canal de Panamá, escenario donde se hizo el anuncio.

    Christiansen admitió que pudo haber sido injusto con algunos jugadores, porque un Mundial es lo máximo para cualquier jugador o entrenador, y afirmó que es la parte amarga de esta decisión.

    “Cortarle la oportunidad a jugadores que lo merecen, eso me duele. Tengo que tomar responsabilidades; para eso la federación me contrató”, afirmó.

    Tras el anuncio de los convocados, la selección canalera continúa con su preparación para el Mundial. En esta fase se tienen previstos tres partidos de fogueo. Viajará para enfrentar el domingo 31 de mayo a la selección de Brasil. Después, el 3 de junio, se despedirá de la afición panameña en el Rommel Fernández ante República Dominicana. Seguidamente, el equipo se trasladará a Estados Unidos para jugar contra Bosnia el 6 de junio.

    Porteros

    Orlando Mosquera

    Luis Mejía

    César Samudio

    Defensas

    César Blackman

    Jorge Gutiérrez

    Michael Amir Murillo

    Fidel Escobar

    Andrés Andrade

    Edgardo Fariña

    José Córdoba

    Érick Davis

    Jiovany Ramos

    Roderick Miller

    Volantes

    Aníbal Godoy

    Adalberto Carrasquilla

    Carlos Harvey

    Cristian Martínez

    José Luis Rodríguez

    César Yanis

    Édgar Yoel Bárcenas

    Alberto Quintero

    Azarías Londoño

    Delanteros

    Ismael Díaz

    Cecilio Waterman

    José Fajardo

    Tomás Rodríguez

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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