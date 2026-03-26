Christiansen pone a prueba el compromiso de sus jugadores en la previa del duelo entre Sudáfrica y Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A pocas horas del amistoso frente a Sudáfrica, el seleccionador Thomas Christiansen dejó claro que más allá del resultado, lo que está en juego es el compromiso y la mentalidad de sus jugadores en la recta final hacia el Mundial de 2026.

El técnico hispano-danés valoró la importancia de estos encuentros como parte esencial del proceso de preparación.

“Son dos partidos clave en nuestra preparación, momentos para volver a ver a los jugadores. También hay circunstancias individuales que uno quiere observar, llamar la atención, y estos partidos sirven para eso”, explicó en conferencia de prensa.

Panamá enfrentará a Sudáfrica este viernes en el estadio Moses Mabhida de Durban, desde las 7:00 p.m. hora local (12:00 p.m. en Panamá), en el primero de dos compromisos en territorio africano durante esta fecha FIFA.

Más allá del carácter amistoso, Christiansen dejó entrever que no hay espacio para relajaciones.

“Aquí queremos gente que compita, que esté enfocada en lo que nos viene encima. Si veo que no estamos tomando esa responsabilidad y ese compromiso, habrá que buscar por otro lado”, advirtió, en un mensaje directo a su plantilla.

Futbolistas escuchan al entrenador Thomas Christiansen en un entrenamiento de la selección panameña en Sudáfrica. Cortesía

El entrenador, de 53 años, vive uno de los momentos más sólidos de su proceso al frente de la selección.

Desde su debut el 10 de octubre de 2020, ha dirigido 84 partidos, con balance de 42 victorias, 19 empates y 23 derrotas, consolidándose desde junio pasado como el técnico con más encuentros en la historia del combinado nacional, superando a nombres como Hernán Darío Gómez, Julio César Dely Valdés y Gary Stempel.

Con el Mundial cada vez más cerca, el estratega reconoce que el margen de error se reduce.

“Ya queda menos. Han sido seis años increíbles, con altibajos que hay que saber manejar, pero estos partidos, aunque sean amistosos, sirven muchísimo. Después de esto queda poco y hay que sacar conclusiones claras”, apuntó.

La convocatoria de 23 jugadores para esta gira combina experiencia y juventud. Nombres consolidados comparten espacio con futbolistas emergentes como Kadir Barría y Martín Krug, quienes buscan abrirse paso en la lista definitiva de 26 que asistirán al Mundial.

En ese sentido, Christiansen destacó el valor del equilibrio generacional dentro del grupo.

“La experiencia y los conocimientos de los mayores ayudan mucho. Ellos también fueron jóvenes, saben lo difícil que es empezar y pueden aportar confianza y guía. Es muy positivo tener esa mezcla”, señaló.

Panamá, que debuta el 17 de junio contra Ghana en Canadá, comparte el grupo L junto a Inglaterra y Croacia.