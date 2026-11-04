Christiansen reconoce la evolución de Curazao y dejó claro el objetivo de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El seleccionador panameño reconoció el crecimiento del rival. También habló del regreso de Kadir Barría, José Córdoba y Édgar Yoel Bárcenas a la selección.

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, reconoció la evolución de Curazao y aseguró que la Roja deberá mantener su identidad de juego para superar los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

Durante una conferencia de prensa, el seleccionador también se refirió a los nombres de la convocatoria, el regreso de jugadores importantes y las ausencias de futbolistas que estuvieron en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, despejó los rumores sobre una posible salida para dirigir a Ghana y reiteró que su compromiso con Panamá se mantiene hasta 2030.

Los jugadores elegidos.

Los encuentros de ida y vuelta se disputarán entre el 12 y el 15 de noviembre. El equipo que obtenga el mejor resultado en el marcador global avanzará al Final Four, programado para marzo de 2027, y asegurará su clasificación a la próxima edición de la Copa Oro.

Christiansen no ocultó el respeto que siente por el crecimiento del conjunto caribeño, que terminó como líder de su grupo en la Liga A, con tres victorias y un empate. Curazao también participó en el Mundial de 2026, al igual que Panamá, y llega a esta serie con una plantilla que −según el seleccionador− ha ganado experiencia y calidad.

“Curazao ha mejorado. Sabemos lo que nos espera. Nuestro objetivo es clasificar”, dijo Christiansen.

“Han mejorado mucho. Desde que casi nos eliminan de la octogonal, hasta ahora que es un equipo mundialista, invicto, con jugadores con nombre, peso y calidad. Hay que estar concentrados y hacer el trabajo bien hecho. Tienen un entrenador de mucha experiencia”, agregó.

Jonathan Tah (c), durante el partido que su selección disputó el pasado 13 de junio contra Curazao en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE/ Sam Wasson

El estratega insistió en que la Roja debe mantener su propuesta futbolística y entender que la clasificación se definirá en 180 minutos, con el primer encuentro en territorio curazoleño.

“Tenemos una idea clara de juego, no nos podemos desviar de esto. Hay que pensar que es una llave de 180 minutos y que comenzamos allá”, detalló.

Los convocados

Uno de los nombres que sobresale en la convocatoria es el de Kadir Barría, delantero de 19 años que milita en el Botafogo de Brasil y que no había sido incluido en la lista para los amistosos de octubre.

1 Rival: Curazao, en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. 2 Fechas: los partidos de ida y vuelta se disputarán entre el 12 y el 15 de noviembre. 3 Formato: la clasificación se definirá en una serie de 180 minutos, mediante el marcador global. El ganador avanzará al Final Four de marzo de 2027 y clasificará a la próxima Copa Oro. 4 Kadir Barría, delantero de 19 años del Botafogo, vuelve a tener una oportunidad con la selección. 5 Manuel Morán recibió el llamado después del seguimiento realizado por el cuerpo técnico.

Christiansen explicó que el joven futbolista ha estado cerca de la selección y señaló que el cuerpo técnico debe acompañar su desarrollo.

“Kadir siempre ha estado cerca. Tenemos que cuidarlo, darle todo para que pueda triunfar. Nosotros sabemos lo que es, lo tenemos que arropar y sacar el mejor rendimiento. Si está aquí es porque lo merece”, explicó Christiansen, quien también se refirió al llamado de Manuel Morán.

“Manuel Morán lo tenemos visto, estamos haciendo seguimiento de todos nuestros jugadores y hemos coincidido que este llamado podría ser muy bueno para estas fechas”, añadió.

Kadir Barría (c) y Andrés Andrade de Panamá celebran un gol este miércoles, en un partido amistoso entre Panamá y República Dominicana, previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Eliecer Aizprua

La lista también presenta los regresos de José Córdoba y Édgar Yoel Bárcenas, quienes habían estado fuera del equipo por lesiones, además de Ismael Díaz. También vuelven a aparecer Martín Krug, Omar Valencia, Josué Vergara, Davis Murillo y Giovany Herbert.

Sobre Bárcenas, Christiansen destacó su importancia dentro del grupo y la experiencia que puede aportar en esta etapa de la selección.

“Yoel no necesita ninguna presentación. Es un jugador importante. Necesitamos jugadores de su calibre en este cambio. Es importante tener un capitán en partido. Estoy contento que está de vuelta”, señaló.

[Lea también: Estos son los 25 convocados de Panamá para la Liga de Naciones]

Otro de los temas abordados por el técnico fue la ausencia de Fidel Escobar, quien no aparece en la convocatoria para enfrentar a Curazao. Christiansen señaló que no es el único jugador que quedó fuera después de la participación de Panamá en el Mundial y que el cuerpo técnico debe manejar los tiempos de adaptación de cada futbolista.

Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, en conferencia de prensa efectuada este 4 de noviembre. LP Alexander Arosemena

Rumores sobre Ghana

Por último, el seleccionador fue consultado sobre las versiones que lo vinculaban con la selección de Ghana.

Christiansen restó importancia a esos rumores y reiteró que tiene un compromiso con Panamá hasta 2030.

“¿Sabes cuál es el compromiso? Es con Panamá hasta 2030. Soy una persona de palabra y lo que digo, lo quiero cumplir”, comentó.