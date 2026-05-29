Christiansen sin filtros: ‘Yo quiero pasar de ronda’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A 18 de días de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, dejó claro que el objetivo ya no es únicamente competir o sumar los primeros puntos mundialistas.

El entrenador que recibió esta semana su pasaporte panameño aseguró que cree firmemente en las posibilidades de la selección nacional de clasificar a la siguiente ronda, incluso dentro de un grupo considerado uno de los más difíciles del torneo.

Panamá compartirá el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, un panorama que para muchos luce intimidante, pero que Christiansen afronta con una mezcla de respeto, confianza y ambición. En una extensa entrevista concedida al diario español AS, el técnico habló sin rodeos sobre el presente de la selección, el crecimiento del grupo y también sobre el interés que ha despertado su trabajo en otros mercados.

Aaron Judge, estrella de los Yankees de Nueva York, sacó la papeleta con el nombre de Panamá hoy en el sorteo de la Copa del Mundo. EFE/EPA/SHAWN THEW

Christiansen atraviesa prácticamente el último mes de su actual ciclo al frente de Panamá. Su continuidad dependerá directamente del rendimiento del equipo en la Copa del Mundo. Tras dirigir 86 partidos y con apenas seis encuentros más garantizados en el calendario, el estratega reconoció que ya existen acercamientos desde distintas ligas y selecciones.

“Han habido contactos: México, la MLS, desde España... Pero yo solo pienso en Panamá y el Mundial. Después, ya veremos”, afirmó el técnico, dejando abierta la posibilidad de un nuevo destino una vez concluya la participación mundialista.

El entrenador reveló que equipos y dirigentes de Estados Unidos, México y España han consultado por su situación contractual, aunque insistió en que actualmente toda su atención está enfocada en Panamá.

Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá. LP/Elysée Fernández

“Si me dices hace seis años, pues nadie en España me conocía como técnico. Ahora la verdad es que ha habido contactos, gente que ya pregunta por mi situación”, explicó.

Más allá de su futuro, Christiansen dedicó gran parte de la entrevista a explicar cómo cambió la mentalidad de Panamá durante el proceso eliminatorio. Según contó, la clasificación no fue producto de la casualidad, sino de un equipo que aprendió a competir sin miedo ante cualquier rival.

“Ven un equipo con cara y ojos, un equipo que ya sabe a lo que juega. No tenemos miedo a los equipos grandes”, expresó el entrenador sobre la evolución de la selección y la conexión que se generó con la afición panameña.

Uno de los momentos que recordó con mayor intensidad fue la victoria 3-2 sobre Guatemala en El Trébol, un partido que considera determinante en el camino hacia el Mundial. Christiansen relató que el ambiente en territorio guatemalteco fue extremadamente hostil desde la llegada de la selección.

“En el aeropuerto nos tiraron de todo, amenazas... Fue muy hostil. Pero sabíamos a lo que habíamos ido”, comentó.

Carlos Harvey de Panamá reacciona este jueves, al final de un partido por las eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 entre Guatemala y Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, en Ciudad de Guatemala. EFE/ Fernando Ruiz

Para el seleccionador, aquel triunfo terminó fortaleciendo la convicción interna del grupo de que la clasificación estaba al alcance. Luego vendría la goleada ante El Salvador que selló el boleto a la segunda Copa del Mundo en la historia de Panamá.

“Somos el único equipo de Centroamérica y eso da más mérito a lo logrado”, sostuvo.

Ya pensando en el Mundial, Christiansen reconoció que el sorteo no fue favorable para Panamá. Inglaterra y Croacia aparecen como dos gigantes europeos dentro del grupo, mientras que Ghana representa un rival físicamente fuerte y con amplia experiencia internacional.

“Nos tocó bailar con la más fea”, dijo entre risas.

Sin embargo, considera que el debut ante Ghana puede marcar completamente el destino de Panamá en el torneo.

“Todos son importantes, pero sí, este lo es mucho más. Si ganásemos, la opción de pasar crece. Es nuestro objetivo”, aseguró.

El técnico fue incluso más allá cuando habló de las metas concretas de Panamá en el Mundial. Aunque reconoce que mejorar la actuación de Rusia 2018 ya representaría un avance importante, Christiansen quiere aspirar a algo mucho más grande.

“Se habla de mejorar lo anterior, donde no se logró puntuar. Entonces, hacerlo es la opción que tenemos, nuestro deseo. Pero yo quiero pasar de ronda. Vamos a ir a por ello”, afirmó.

José Fajardo de Panamá (R) reacciona tras su gol durante la segunda mitad del partido del grupo C de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Panamá y Estados Unidos. EFE

Incluso se permitió soñar con una campaña histórica similar a la realizada por Marruecos en Catar 2022.

“¿Por qué no soñar con ser el Marruecos del anterior Mundial?”, señaló.

Antes de viajar al torneo, Panamá afrontará tres amistosos de preparación: Brasil en el estadio Maracaná, República Dominicana y Bosnia. El duelo ante la selección brasileña genera enorme expectativa dentro del plantel.

“Jugar en Maracaná contra Brasil va a ser increíble. Será una experiencia muy bonita”, concluyó Christiansen.