Christiansen tras el empate en Durban: ‘En la defensa podríamos haber estado mucho mejor’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá empató 1-1 frente a Sudáfrica este viernes en el estadio Moses Mabhida, en un partido amistoso marcado por la exigencia física y el desgaste del viaje.

Tras el encuentro, el técnico Thomas Christiansen analizó el rendimiento de su equipo, dejando claro que hay aspectos puntuales por corregir, especialmente en defensa.

“Bueno, tratamos de hacer nuestro mejor. El viaje ha sido largo, el jet lag para muchos jugadores. Puedes verlo también hoy, es un partido físico, pero tenemos que analizar por qué se fue como se fue. En la defensa podríamos haber estado mucho mejor, y estas son las cosas que tenemos que corregir”, expresó el entrenador que llegó a 85 partidos con Panamá.

Panamá enfrentó a un rival que exigió con el balón y obligó a constantes ajustes durante el partido. Para Christiansen, el comportamiento del equipo sudafricano no fue sorpresa, pero sí dejó lecciones claras de cara al próximo compromiso.

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🗣️ "𝘞𝘦 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘥𝘰 𝘰𝘶𝘳 𝘣𝘦𝘴𝘵"



Panama coach Thomas Christiansen following their 1⃣➖1⃣ draw against Bafana Bafana!



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“Sí, sabíamos exactamente lo que estábamos encontrando aquí en Sudáfrica. Teníamos un equipo técnico muy bueno con el balón, y ese era nuestro problema. No defendíamos estos puntos. Y lo bueno es que tenemos otro partido en unos días contra el mismo equipo, donde podemos mejorar, donde podemos trabajar en lo que deberíamos hacer mejor contra ellos”, señaló.

El encuentro también dejó preocupación por el estado físico de algunos jugadores. Durante el desarrollo del partido, el portero Luis Mejía y el defensor Eric Davis presentaron molestias que deberán ser evaluadas en las próximas horas. Ambos fueron sustituidos.

“Bueno, tenemos que hacer un examen en ambas para ver lo que tienen. Uno es una lesión muscular y el otro está en la espalda”, comentó el técnico al respecto.

Pensando en el segundo amistoso ante el mismo rival, Christiansen adelantó que analiza realizar modificaciones en su alineación, con la intención de observar a más jugadores dentro del grupo.

“Eso es lo que estábamos pensando”, respondió al ser consultado sobre posibles cambios para el próximo encuentro.