    Científico Núñez, el #1 de los pesos ligeros del CMB

    Guillermo Pineda G.
    Ricardo ‘Científico’ Núñez en un intercambio de golpes contra el español Jon Fernández. Foto: Tomado de CMB

    El panameño Ricardo “Científico” Núñez apareció en la primera posición del ranking de los pesos ligeros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de acuerdo con la actualización publicada recientemente por el organismo. El púgil de 32 años, oriundo de La Chorrera, asciende así al punto más alto de su carrera dentro de esta clasificación.

    Núñez tiene un combate mandatorio ordenado por el CMB ante el invicto cubano Jadier Herrera, ubicado en el tercer puesto del escalafón. La pelea definirá al retador oficial de la división o al campeón interino. Ambos púgiles esperan la firma del contrato en las próximas semanas, mientras avanzan las gestiones para concretar el evento.

    La organización del combate estaría a cargo del promotor británico Frank Warren, a través de su empresa Queensberry Promotions. El escenario y la fecha del enfrentamiento aún no han sido anunciados, pero fuentes vinculadas al proceso anticipan que el pleito se realizaría en Europa.

    Todo ocurre al mismo tiempo que el estadounidense O’Shaquie Foster dejara vacante el título interino de las 135 libras. Foster continuará como campeón mundial del CMB en las 130 libras.

    En paralelo, el campeón regular de las 135 libras, Shakur Stevenson, tiene programada una pelea el 31 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York. Stevenson enfrentará a Teófimo López en las 140 libras, en un combate que no involucra su título ligero, pero que podría influir en la planificación futura del organismo.

