Cierre de filas de Panamá a dos días del duelo contra Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol de Panamá reforzó este sábado su hermetismo de cara al choque eliminatorio frente a Guatemala, al entrenar bajo la lluvia en el estadio Rommel Fernández, sin ofrecer declaraciones a la prensa.

La práctica inició a las 7:22 p.m., cuando los futbolistas ingresaron en silencio al engramado del coloso de Juan Díaz, en medio de la atenta mirada de periodistas panameños y un grupo de reporteros guatemaltecos que viajaron para cubrir el compromiso.

El equipo realizó trotes hacia el córner noreste, ejercicios de estiramiento y trabajos con balón que incluyeron definiciones a portería. El acceso a medios fue de apenas 15 minutos, como es costumbre en esta etapa de preparación.

Lo llamativo de la jornada fue la decisión de no dar declaraciones, un gesto que el departamento de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) justificó en nombre de la “máxima concentración” que persigue el plantel para afrontar la segunda fecha de la eliminatoria rumbo al Mundial.

Panamá viene de igualar sin goles en su visita a Paramaribo, frente a Surinam, mientras que Guatemala llega con la presión de haber caído 0-1 en casa ante El Salvador en su debut.

El choque entre ambos representará un duelo directo por puntos valiosos en un grupo que, de entrada, se perfila muy cerrado.

Para este domingo está programada la conferencia de prensa panameña a las 4:30 p. m., y a las 5:30 p. m., el inicio de la última práctica antes del compromiso.

Guatemala, por su parte, tiene previsto aterrizar en la terminal aérea de Tocumen alrededor de las 4:49 p. m., con declaraciones de su técnico, el mexicano Luis Fernando Tena, a las 6:30 p. m.

La expectativa por el partido del lunes se refleja en las taquillas: los 21,535 boletos habilitados para el estadio Rommel Fernández fueron vendidos con antelación, luego de que la FPF confirmara el sold out el pasado jueves 28 de agosto.

Panamá está en el Grupo A de la ronda final de la eliminatoria de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), rumbo al Mundial de 2026.