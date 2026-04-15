Cierres viales por Suramericanos 2026: rutas y horarios clave

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cinta Costera y el Causeway serán sede del ciclismo y triatlón en estos Juegos.

Las autoridades de tránsito informaron sobre cierres viales temporales en distintos puntos de la Ciudad de Panamá, debido a las competencias de ciclismo y triatlón de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de atletas, personal técnico y espectadores durante el desarrollo de ambas disciplinas, que forman parte del calendario oficial del evento.

En el caso del ciclismo, los cierres se concentrarán en la Cinta Costera 3, específicamente desde el redondel de la entrada al Casco Antiguo hasta el retorno del Estadio Maracaná, incluyendo el tramo marino.

Ruta de ciclismo en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Foto: Cortesía/Suramericanos

El cronograma de cierres por ciclismo será el siguiente: martes 14 y miércoles 15 de abril, de 9:00 a.m. a 12:15 p.m. (prácticas de ruta); jueves 16 de abril, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. (contrarreloj femenina a las 10:00 a.m. y masculina a las 11:00 a.m.); y sábado 18 de abril, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (competencia de ruta).

Por su parte, las pruebas de triatlón implicarán cierres en el Causeway de Amador y la Cinta Costera 3, desde el puente nuevo del Causeway hacia el tramo izquierdo hasta el área del Centro de Convenciones Figali, además del sector de la Plaza de las Banderas, donde estará ubicada la zona de transición y meta.

Ruta de triatlón en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. Foto: Cortesía/Suramericanos

Los horarios de cierre por triatlón serán: jueves 16 de abril, de 7:30 a.m. a 9:30 a.m.; viernes 17 de abril, de 6:30 a.m. a 11:00 a.m. (competencia); sábado 18 de abril, de 7:00 a.m. a 9:30 a.m.; y domingo 19 de abril, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. (competencia).

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones del personal de tránsito, con el objetivo de evitar contratiempos y contribuir al desarrollo seguro de los eventos deportivos.