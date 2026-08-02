Cinco atletas representarán a Panamá en el Campeonato Regional Norteamericano de powerlifting

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La actuación nacional se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas, con representantes en las divisiones Open y Junior en St. John’s, Canadá.

Cinco atletas (tres mujeres y dos hombres) representarán a Panamá en el 23.er Campeonato Regional Norteamericano de Powerlifting IPF/NAPF, cuyas competencias se disputarán del 3 al 8 de agosto en St. John’s, provincia de Terranova y Labrador, Canadá.

Los representantes nacionales competirán en la modalidad clásica y en cinco categorías de peso.

La actuación panameña se extenderá durante cuatro jornadas consecutivas, del lunes 3 al jueves 6 de agosto.

El Campeonato Regional Norteamericano de Powerlifting se disputará del 3 al 8 de agosto en St. John’s, Canadá. Foto: NAPF

El certamen tendrá como sede el Sheraton Hotel Newfoundland.

El programa oficial comenzará el 1 de agosto con las acreditaciones.

El 2 de agosto se celebrarán la Asamblea General de la Federación Norteamericana de Powerlifting (NAPF), la reunión técnica, el encuentro de árbitros y la ceremonia de apertura.

Las competencias comenzarán al día siguiente.

“Es un logro muy grande y un sueño para nosotros, los atletas, poder representar a nuestro país con apoyo”, expresó Carolina González.

Representación femenina

La rama femenina estará integrada por Kariliz Guardia, González y Andrea Valdés.

Andrea Valdés competirá en la categoría Junior de máximo -63Kg. Foto: Cortesía

Guardia competirá en la división Open, en la categoría de hasta 52 kilogramos, y será la primera representante panameña en subir a la plataforma.

Su participación está programada para el lunes 3 de agosto, a las 11:30 a.m., hora de Panamá.

González disputará la división Open, en la categoría de hasta 57 kilogramos, mientras que Valdés participará en Junior, en la de hasta 63 kilogramos.

Ambas competirán el martes 4 de agosto, desde las 6:30 a.m., hora de Panamá.

La atleta panameña Carolina González ha ganado cinco veces su categoría y conquistado en tres ocasiones el título absoluto. Foto: Cortesía.

Representación masculina

El equipo masculino estará compuesto por Joseph Valenzuela y Jorge Troetsch, ambos inscritos en la división Open.

Jorge Troetsch participará en la de hasta 83 kilogramos el jueves 6 de agosto. Foto: Cortesía

Valenzuela competirá en la categoría de hasta 74 kilogramos el miércoles 5 de agosto.

Troetsch, por su parte, participará en la de hasta 83 kilogramos el jueves 6 de agosto y cerrará la actuación panameña en la plataforma.

Las dos sesiones comenzarán a las 6:30 a.m., hora de Panamá.

Joseph Valenzuela competirá en la categoría Open de −74 kilogramos del Campeonato Regional Norteamericano de Powerlifting. Foto: Cortesía.

Nils Lleonart, presidente de la comisión provisional de la Federación Panameña de Potencia, anticipó una competencia exigente, especialmente ante delegaciones con nóminas más amplias, como las de México y Estados Unidos.

Aun así, sostuvo que los representantes panameños tienen opciones de alcanzar el podio y son conscientes de la dificultad del desafío.

Respaldo técnico e institucional

El acompañamiento técnico estará a cargo de Gabriela Cigaran y Gonzalo Urdapilleta, registrados en Goodlift como entrenadores principales.

Cigaran también está acreditada como árbitra internacional de categoría I.

En el plano federativo, Lleonart figura inscrito exclusivamente como oficial de Panamá.

El dirigente explicó que su experiencia como competidor influye en la manera en que asume sus responsabilidades administrativas.

“Para mí es vital ser atleta primero que directivo y representar los intereses de los atletas. No creo que los directivos de ningún deporte deban estar separados de sus atletas; deberían entender realmente las necesidades que tienen los chicos”, afirmó Lleonart.

Nils Lleonart acompañará como oficial a la delegación panameña en el Campeonato Regional Norteamericano de Powerlifting. Foto: Federación Panameña de Potencia.

El presidente de la comisión provisional reconoció que el proceso administrativo supuso un reto para un equipo directivo integrado mayoritariamente por atletas.

Lleonart también conoce el circuito regional desde la plataforma.

En 2023 finalizó en el cuarto lugar de la división Open, en la categoría de hasta 74 kilogramos, durante el campeonato celebrado en Islas Caimán, donde alcanzó un total de 640 kilogramos.

Su experiencia se extiende al plano organizativo.

La agenda de la Asamblea General de la NAPF de 2026 incluye un reconocimiento a Lleonart y Cigaran por la dirección del Campeonato Regional Norteamericano de Press de Banca de 2025, disputado en la ciudad de Panamá con la participación de 180 atletas.

Tres movimientos definen la competencia

El powerlifting, o levantamiento de potencia, consta de sentadilla, press de banca y peso muerto.

Cada atleta dispone de tres intentos en cada movimiento, y su total se obtiene al sumar el mejor levantamiento válido de cada ejercicio.

Panamá contará con cuatro representantes en la división Open (Guardia, González, Valenzuela y Troetsch), mientras que Andrea Valdés competirá en Junior.

Más allá de los resultados que consiga la delegación en Canadá, Lleonart considera que cada participación contribuye al desarrollo de las nuevas generaciones que continuarán impulsando el levantamiento de potencia en el país.

“Lo que estoy construyendo es un ladrillo para los que vienen después. Ese trabajo es igual de importante que el de quienes van a ganar medallas en cuatro años”, concluyó.