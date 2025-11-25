Cinco duelos del Atleti-Inter más allá de Julián Alvarez y Lautaro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Atlético de Madrid-Inter de la quinta jornada de la Liga de Campeones en el Metropolitano enfoca a dos figuras por encima de todas, a los delanteros argentinos Lautaro Martínez y Julián Alvarez, pero hay más duelos decisivos en otros sectores del campo, desde la partida entre los entrenadores Diego Simeone y Cristian Chivu hasta el examen de Nahuel Molina por el sector derecho.

Simeone contra Chivu: Una partida al detalle

Cada detalle cuenta en un partido de la dimensión de este miércoles en el Metropolitano, con Diego Simeone enfrentando a Cristian Chivu, subidos en una reacción indudable desde el inicio del curso. El Atlético ha ganado nueve de sus últimos once choques y el Inter ha vencido once de los trece más recientes. Chivu arropa su equipo en un 3-5-2 habitual en la era anterior y Simeone también apuesta por esa formación cuando defiende, condicionada esta vez por la baja de Llorente y la duda de Giuliano Simeone por su banda derecha.

Molina contra Dimarco: El examen Molina

Sin Marcos Llorente, baja por una lesión muscular, surge una nueva ocasión para Nahuel Molina en el lateral derecho, ante una prueba de fuego este miércoles contra el Inter y su banda izquierda, con la profundidad, el recorrido, el golpeo y las soluciones ofensivas que ofrece Federico Di Marco. El carrilero internacional italiano en 36 ocasiones, con un valor de mercado de 50 millones, ha marcado dos tantos y ha dado otros cuatro desde la izquierda. Molina ha jugado 12 partidos este curso, pero sólo tres de inicio.

Baena contra Barella: La transición decisiva

“Es joven, es rebelde, quiere más, lo veo con energía Atlético de Madrid…”, expresó el pasado domingo Diego Simeone sobre Álex Baena, dentro de la exigencia que sostiene con el futbolista. Es fundamental en una transición fluida y en el último pase, como también lo es Nicolo Barella en el Inter. Barella ha marcado un gol y ha dado cuatro asistencias. Baena suma una de cada este curso.

Koke-Çalhanoglu: Veteranía, distribución y liderazgo

Koke, el jugador con más encuentros en la historia del Atlético, ya por los 700 partidos, volvió a la titularidad y es indispensable para Simeone por su jerarquía, lectura táctica y distribución. Tiene 33 años. Çalhanoglu, con 31, es igual de transcendental para el Inter: ha jugado 14 partidos esta temporada con seis goles y tres asistencias.

Giménez contra Marcus Thuram: Jerarquía contra remate

Marcus Thuram ha marcado cinco goles esta temporada con el Inter, recién recuperado de una lesión muscular. José María Giménez lidera la defensa del Atlético, acompañado por Clement Lenglet y David Hancko. Desde su retorno, el Atlético ha mantenido la portería en cero en cuatro de los siete encuentros. Su jerarquía, anticipación y potencia aérea serán claves.