Panamá, 17 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025

    Jaime Heilbron
    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Acción del partido entre el Atlético de Madrid y la Academia Costa del Este el 28 de junio en la categoría Sub-10. Cortesía: Atevo Sports.

    Este domingo 17 de agosto la Atevo Cup culminará su Torneo Clausura 2025 con un día de cinco finales, cada una con un sabor distinto e ingredientes interesantes. Las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 tendrán nuevo campeón.

    Sub-8: Inter e Independiente buscan cerrar invictos

    A partir de las 11:15 de la mañana, el Club Internacional de Fútbol de Panamá y la academia del Club Atlético Independiente se verán las caras en la final de la categoría más pequeña: la Sub-8.

    El Inter llega a la final tras haber liderado el Grupo A con 10 puntos y una diferencia de goles de +11. De los cuatro encuentros disputados en fase de grupos, ganó tres y empató uno. En cuartos de final venció a Bagoso por penales y en semifinales al Plaza Amador por 2-1.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Club Internacional de Fútbol de Panamá Sub-8. Cortesía: Atevo Sports.

    El CAI, por su parte, ha ganado todos los partidos que ha disputado. En la fase de grupos fue primero en el Grupo B, producto de cuatro victorias y 12 puntos, con una diferencia de gol de +5. En cuartos de final goleó a Fundación Ciudad 7-0 y en semifinales a Soccer 10 Academy 3-0.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Club Atlético Independiente Sub-8. Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-10: Costa del Este y Atlético de Madrid se vuelven a encontrar, esta vez en la final

    La final de la categoría Sub-10 está programada para la 1:00 p.m. y es entre dos viejos conocidos: la Academia Costa del Este y la Academia del Atlético de Madrid, que ya se enfrentaron en la fase de grupos.

    El Atlético de Madrid terminó primero en el Grupo B con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate, con una diferencia de gol de +11. En cuartos de final venció al Barcelona Soccer School 4-2 y en semifinales a Bagoso 2-1. Este domingo intentará ser campeón invicto.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Atlético de Madrid Sub-10. Cortesía: Atevo Sports.

    La Academia Costa del Este fue escolta del Atleti en el Grupo B con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una caída (contra el Atlético), con diferencia de gol de +5. En cuartos de final goleó a Fundación Ciudad 4-1 y en semifinales venció a Evolution Football Academy en penales tras igualar 0-0.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Academia Costa del Este Sub-10. Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-12: Bagoso busca cerrar invicta, Barcelona coronar como equipo revelación

    La tercera final de la jornada será a las 2:15 p.m. entre la Academia Bagoso y el Barcelona Soccer School. Ambos equipos compartieron el Grupo B en la fase de grupos, con Bagoso ganando el encuentro.

    Bagoso ha llegado a la final de forma invicta. En fase de grupos ganó tres partidos y empató uno, sumando 10 puntos y una diferencia de gol de +4. En cuartos de final venció 2-1 a Fundación Ciudad y en semifinales eliminó al CAI por penales tras empatar 1-1.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Academia Bagoso Sub-12. Cortesía: Atevo Sports.

    El Barcelona Soccer School es el equipo sorpresa de este domingo de finales. Luego de terminar tercero en el Grupo B con seis puntos, producto de dos triunfos y dos derrotas, sorprendió en cuartos de final al Plaza Amador, venciéndolo en penales tras empatar 3-3. En semifinales derrotó al Inter por 5-3.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Barcelona Soccer School Sub-12. Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-14: Duelo de invictos en la gran final de la categoría Sub-14

    A las 4:00 p.m., el Plaza Amador y la Academia Brunet Hay se verán las caras en una de las finales más llamativas del día. Ambos llegan al partido con campañas invictas y dominantes.

    Plaza Amador llega invicto, habiendo liderado el Grupo A con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate, y una diferencia de gol de +15. En cuartos de final goleó al Tenerife 5-0 y en semifinales venció con sufrimiento al Barcelona Soccer School 1-0.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Plaza Amador Sub-14. Cortesía: Atevo Sports.

    La Academia Brunet Hay ha tenido uno de los pasos más contundentes en la historia de la Atevo Cup. En la fase de grupos goleó en sus cinco partidos, sumando 15 puntos y +23 en diferencia de goles. En cuartos de final goleó al CAI 4-0 y en semifinales superó a la Academia Águilas Azules en tiempos extra por 2-1.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Academia Brunet Hay Sub-14. Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-16: UMECIT y Costa del Este chocan en duelo de invencibles

    La final de la categoría Sub-16, pactada para las 5:45 p.m., cerrará la jornada con el tercer duelo de invictos, esta vez entre UMECIT y la Academia Costa del Este.

    UMECIT lideró el Grupo B con 12 puntos, cuatro victorias y una diferencia de gol de +8. En cuartos de final eliminó al CAI 1-0 y en semifinales, por el mismo marcador, a la Academia Bagoso.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    UMECIT Sub-16. Cortesía: Atevo Sports.

    La Academia Costa del Este terminó primera en el Grupo A con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una diferencia de gol de +11. En cuartos de final venció al Atlético de Madrid 2-0 y en semifinales sobrepasó a la Academia Brunet Hay con una goleada 3-0.

    Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025
    Academia Costa del Este Sub-16. Cortesía: Atevo Sports.

    Un domingo histórico

    El cierre del Torneo Clausura 2025 promete ser una velada histórica para la Atevo Cup. La acción inicia desde temprano, a las 11:15 a.m. en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Puerto Armuelles: ¿la nueva puerta logística de Panamá hacia Costa Rica?. Leer más
    • Estos son los privilegios de jueces y magistrados más allá del salario. Leer más
    • Panamá espera llegar a un acuerdo para el reinicio de operaciones de Chiquita. Leer más