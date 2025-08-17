Cinco finales, cinco historias: la gran clausura de la Atevo Cup 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo 17 de agosto la Atevo Cup culminará su Torneo Clausura 2025 con un día de cinco finales, cada una con un sabor distinto e ingredientes interesantes. Las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 tendrán nuevo campeón.

Sub-8: Inter e Independiente buscan cerrar invictos

A partir de las 11:15 de la mañana, el Club Internacional de Fútbol de Panamá y la academia del Club Atlético Independiente se verán las caras en la final de la categoría más pequeña: la Sub-8.

El Inter llega a la final tras haber liderado el Grupo A con 10 puntos y una diferencia de goles de +11. De los cuatro encuentros disputados en fase de grupos, ganó tres y empató uno. En cuartos de final venció a Bagoso por penales y en semifinales al Plaza Amador por 2-1.

El CAI, por su parte, ha ganado todos los partidos que ha disputado. En la fase de grupos fue primero en el Grupo B, producto de cuatro victorias y 12 puntos, con una diferencia de gol de +5. En cuartos de final goleó a Fundación Ciudad 7-0 y en semifinales a Soccer 10 Academy 3-0.

Sub-10: Costa del Este y Atlético de Madrid se vuelven a encontrar, esta vez en la final

La final de la categoría Sub-10 está programada para la 1:00 p.m. y es entre dos viejos conocidos: la Academia Costa del Este y la Academia del Atlético de Madrid, que ya se enfrentaron en la fase de grupos.

El Atlético de Madrid terminó primero en el Grupo B con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate, con una diferencia de gol de +11. En cuartos de final venció al Barcelona Soccer School 4-2 y en semifinales a Bagoso 2-1. Este domingo intentará ser campeón invicto.

La Academia Costa del Este fue escolta del Atleti en el Grupo B con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una caída (contra el Atlético), con diferencia de gol de +5. En cuartos de final goleó a Fundación Ciudad 4-1 y en semifinales venció a Evolution Football Academy en penales tras igualar 0-0.

Sub-12: Bagoso busca cerrar invicta, Barcelona coronar como equipo revelación

La tercera final de la jornada será a las 2:15 p.m. entre la Academia Bagoso y el Barcelona Soccer School. Ambos equipos compartieron el Grupo B en la fase de grupos, con Bagoso ganando el encuentro.

Bagoso ha llegado a la final de forma invicta. En fase de grupos ganó tres partidos y empató uno, sumando 10 puntos y una diferencia de gol de +4. En cuartos de final venció 2-1 a Fundación Ciudad y en semifinales eliminó al CAI por penales tras empatar 1-1.

El Barcelona Soccer School es el equipo sorpresa de este domingo de finales. Luego de terminar tercero en el Grupo B con seis puntos, producto de dos triunfos y dos derrotas, sorprendió en cuartos de final al Plaza Amador, venciéndolo en penales tras empatar 3-3. En semifinales derrotó al Inter por 5-3.

Sub-14: Duelo de invictos en la gran final de la categoría Sub-14

A las 4:00 p.m., el Plaza Amador y la Academia Brunet Hay se verán las caras en una de las finales más llamativas del día. Ambos llegan al partido con campañas invictas y dominantes.

Plaza Amador llega invicto, habiendo liderado el Grupo A con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate, y una diferencia de gol de +15. En cuartos de final goleó al Tenerife 5-0 y en semifinales venció con sufrimiento al Barcelona Soccer School 1-0.

La Academia Brunet Hay ha tenido uno de los pasos más contundentes en la historia de la Atevo Cup. En la fase de grupos goleó en sus cinco partidos, sumando 15 puntos y +23 en diferencia de goles. En cuartos de final goleó al CAI 4-0 y en semifinales superó a la Academia Águilas Azules en tiempos extra por 2-1.

Sub-16: UMECIT y Costa del Este chocan en duelo de invencibles

La final de la categoría Sub-16, pactada para las 5:45 p.m., cerrará la jornada con el tercer duelo de invictos, esta vez entre UMECIT y la Academia Costa del Este.

UMECIT lideró el Grupo B con 12 puntos, cuatro victorias y una diferencia de gol de +8. En cuartos de final eliminó al CAI 1-0 y en semifinales, por el mismo marcador, a la Academia Bagoso.

La Academia Costa del Este terminó primera en el Grupo A con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una diferencia de gol de +11. En cuartos de final venció al Atlético de Madrid 2-0 y en semifinales sobrepasó a la Academia Brunet Hay con una goleada 3-0.

Un domingo histórico

El cierre del Torneo Clausura 2025 promete ser una velada histórica para la Atevo Cup. La acción inicia desde temprano, a las 11:15 a.m. en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.