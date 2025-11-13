Panamá, 14 de noviembre del 2025

    Eliminatoria Mundialista

    Cincuenta años de maldición: Panamá desafía a Guatemala en la historia y la eliminatoria

    Humberto Cornejo
    Thomas Christiansen busca dirigir su primera Copa del Mundo. LP/Anel Asprilla

    La selección de fútbol de Panamá enfrentará este jueves 13 de noviembre a Guatemala en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, con la misión de acabar con un desafío que se extiende por casi medio siglo: nunca ha logrado vencer al conjunto chapín en una eliminatoria mundialista.

    En siete enfrentamientos previos rumbo a distintas Copas del Mundo, el balance favorece ampliamente a los guatemaltecos, con cinco triunfos y dos empates ante la escuadra panameña.

    Los antecedentes entre ambos equipos en este tipo de competencias se remontan a 1976, cuando Panamá cayó 2-4 y 0-7 en la clasificación rumbo al Mundial de Argentina 1978. Cuatro años después, en las eliminatorias para España 1982, los chapines volvieron a imponerse con marcadores de 2-0 y 5-0.

    La historia pareció cambiar en 2005, con un empate 0-0 en la fase clasificatoria al Mundial de Alemania 2006, pero el segundo duelo volvió a sonreírle a Guatemala, que ganó 2-1 en la Ciudad de Panamá. El último enfrentamiento entre ambas selecciones se dio el pasado 8 de septiembre de 2025, en el Estadio Rommel Fernández, y terminó igualado 1-1.

    El técnico de la Roja, Thomas Christiansen, reconoció que romper esa racha es una motivación especial para el grupo.

    “Nosotros nunca hemos ganado en Guatemala y eso es un reto para nosotros. Lo vemos con ilusión, con ganas y con ese espíritu competitivo”, señaló el estratega danés-español.

    Panamá llega al compromiso empatado en la cima del grupo con Surinam, ambos con seis puntos, mientras que Guatemala suma cinco unidades y El Salvador cierra con tres.

    Christiansen ya sabe lo que es romper maleficios en las eliminatorias: el pasado 10 de octubre su equipo venció por primera vez en la historia a El Salvador en el Estadio Cuscatlán (0-1), y algo similar logró en 2021, cuando Panamá derrotó 1-0 a Estados Unidos en el Rommel Fernández.

    Ahora, La Roja buscará escribir otro capítulo histórico en su camino rumbo al Mundial de 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

