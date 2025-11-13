Cincuenta años de maldición: Panamá desafía a Guatemala en la historia y la eliminatoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol de Panamá enfrentará este jueves 13 de noviembre a Guatemala en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, con la misión de acabar con un desafío que se extiende por casi medio siglo: nunca ha logrado vencer al conjunto chapín en una eliminatoria mundialista.

En siete enfrentamientos previos rumbo a distintas Copas del Mundo, el balance favorece ampliamente a los guatemaltecos, con cinco triunfos y dos empates ante la escuadra panameña.

¡LISTOS PARA EL VIAJE ✈️!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 cumplió esta mañana con su último entrenamiento en suelo patrio y ya se prepara para viajar 🛫 rumbo a Ciudad de Guatemala 🇬🇹 para su importante partido de mañana por Eliminatorias 🏆.#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/8vg6hsh5vw — FEPAFUT (@fepafut) November 12, 2025

Los antecedentes entre ambos equipos en este tipo de competencias se remontan a 1976, cuando Panamá cayó 2-4 y 0-7 en la clasificación rumbo al Mundial de Argentina 1978. Cuatro años después, en las eliminatorias para España 1982, los chapines volvieron a imponerse con marcadores de 2-0 y 5-0.

La historia pareció cambiar en 2005, con un empate 0-0 en la fase clasificatoria al Mundial de Alemania 2006, pero el segundo duelo volvió a sonreírle a Guatemala, que ganó 2-1 en la Ciudad de Panamá. El último enfrentamiento entre ambas selecciones se dio el pasado 8 de septiembre de 2025, en el Estadio Rommel Fernández, y terminó igualado 1-1.

El técnico de la Roja, Thomas Christiansen, reconoció que romper esa racha es una motivación especial para el grupo.

“Nosotros nunca hemos ganado en Guatemala y eso es un reto para nosotros. Lo vemos con ilusión, con ganas y con ese espíritu competitivo”, señaló el estratega danés-español.

Declaraciones de Aníbal Godoy en la previa del #PanamáMayor🇵🇦 vs Guatemala🇬🇹.



“Lo importante en este partido será mantener el cero, porque sabemos que en cada partido creamos oportunidades y en este partido vamos a ser contundentes”.#SigoCreyendo #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/H8QgUbuP1J — FEPAFUT (@fepafut) November 12, 2025

Panamá llega al compromiso empatado en la cima del grupo con Surinam, ambos con seis puntos, mientras que Guatemala suma cinco unidades y El Salvador cierra con tres.

Christiansen ya sabe lo que es romper maleficios en las eliminatorias: el pasado 10 de octubre su equipo venció por primera vez en la historia a El Salvador en el Estadio Cuscatlán (0-1), y algo similar logró en 2021, cuando Panamá derrotó 1-0 a Estados Unidos en el Rommel Fernández.

Ahora, La Roja buscará escribir otro capítulo histórico en su camino rumbo al Mundial de 2026.