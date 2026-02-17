Clásico Mundial 2026: Logan Allen liderará la rotación de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El abridor de los Guardianes de Cleveland está motivado por sus raíces colonenses y respaldado por su experiencia en Grandes Ligas.

La selección de béisbol de Panamá tendrá en el zurdo Logan Allen a su principal carta monticular para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El abridor de los Guardianes de Cleveland llega como el único panameño en formar parte de una rotación de abridores en las Grandes Ligas.

Allen, seleccionado en la segunda ronda del draft de 2020, debutó en las Grandes Ligas (MLB) en 2023 y desde entonces se ha consolidado como pieza habitual en Cleveland.

Su presencia con Panamá tiene un significado que va más allá del terreno de juego. Su madre, Pam, es oriunda de Colón, y ese vínculo familiar ha sido determinante en su decisión de vestir los colores del país.

“Está entusiasmada”, dijo Allen en una entrevista concedida a MLB.com.

En la temporada pasada dejó marca de 8-11 con efectividad de 4.25 en 156.2 entradas, sumando 122 ponches y 62 bases por bolas. En tres campañas acumula registro de 23-24 y promedio de carreras limpias de 4.48 en 74 presentaciones (73 como abridor), números que respaldan su rol protagónico en la selección nacional.

Logan Allen and Slade Cecconi gearing up for 2026… #GuardsBall pic.twitter.com/rqwfgD2vET — SleeperGuardians (@SleeperGuards) February 16, 2026

En este torneo, Panamá está en el grupo A (junto con Canadá, Colombia, Cuba y Puerto Rico) y jugará sus partidos de primera ronda en San Juan del 6 al 11 de marzo.

“Jugar en Puerto Rico facilita un poco el viaje para la familia”, manifestó Allen.

“Estoy muy emocionado. Será muy divertido”.

Allen había mostrado interés en participar con Panamá en el Clásico 2023, pero en ese momento aún no había debutado en las Grandes Ligas, algo que ocurrió el 23 de abril de esa temporada.

“Siento que ahora que estoy un poco más establecido, es un mejor momento para aprovechar esta oportunidad”, mencionó Allen.

Little high, little Lo.



Logan Allen struck out 8 in his Major League debut.#ForTheLand pic.twitter.com/PrtTm0dczF — Cleveland Guardians (@CleGuardians) April 23, 2023

De cara al torneo, el zurdo adelantó su preparación en los entrenamientos primaverales para mantener su rutina como abridor. Debido a las reglas del Clásico, los lanzadores tienen un límite de 65 envíos en la primera ronda, por lo que Cleveland ajustará su carga de trabajo para que llegue en plenitud.

El debut de la tropa istmeña será el viernes 6 de marzo ante Cuba, seguido del choque contra Puerto Rico el sábado 7 de marzo, Canadá el domingo 8 de marzo y el cierre de la fase de grupos el lunes 9 de marzo frente a Colombia.