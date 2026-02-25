Clásico Mundial 2026: Paolo Espino y Rubén Tejada dejan su huella

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estos peloteros panameños se alistan para su tercera participación en la máxima cita de países en este deporte.

Los peloteros panameños Paolo Espino y Rubén Tejada se alistan para su tercera participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, un torneo que no solo les ofrece la oportunidad de competir en la élite, sino también de reforzar el legado de Panamá en esta importante cita deportiva.

Paolo Espino

El veterano lanzador de 39 años, quien acumula más de seis temporadas en las Grandes Ligas, vuelve a ser parte del equipo panameño para la edición 2026.

Espino debutó en el Clásico Mundial en 2006 y repitió en 2009, participando principalmente desde el bullpen. En su tercera edición, tras perderse el torneo de 2023, regresa con la misma garra para seguir representando a Panamá.

Paolo Espino cuenta con una carrera profesional desde 2006, con la organización de los Indios de Cleveland. Foto: Cortesía/Probeis

El serpentinero metropolitano, quien ha lanzado con equipos como los Cerveceros de Milwaukee, Vigilantes de Texas, Nacionales de Washington y los Azulejos de Toronto Blue Jay, ha tenido una carrera sólida, aunque con altibajos. Logrando un récord de 5-15 con una efectividad de 5.12.

Rubén Tejada

El Rookie, un ícono del béisbol nacional, también suma su tercera participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

Tras debutar en 2009 cuando aún era prospecto de los New York Mets, Tejada ha sido un referente de la selección panameña. En 2023 regresó con más experiencia y protagonizó una destacada actuación ofensiva, bateando .333 con un jonrón y tres remolcadas en cuatro juegos.

Rubén Tejada es el campocorto titular. EFE

Tejada, quien jugó en las Grandes Ligas con los New York Mets, St. Louis Cardinals, San Diego Padres y Baltimore Orioles, ha anunciado que este será su último Clásico como jugador.

Recientemente firmó con los Filis de Filadelfia como entrenador de posición en la Florida Complex League, lo que marca el fin de su carrera como pelotero profesional.

Jugadores con dos Clásicos Mundiales

Junto a Espino y Tejada, otros peloteros se han ganado el derecho de representar a Panamá en dos ocasiones en el Clásico Mundial de Béisbol: Carlos Lee (2006 y 2009), Javier Castillo (2006 y 2009), Earl Agnoly (2006 y 2009), Audes de León (2006 y 2009), César Quintero (2006 y 2009), Rubén Rivera (2006 y 2009), Carlos Ruiz (2006 y 2009), Bruce Chen (2006 y 2009) y Manny Corpas (2006 y 2009).

Despierta. Rubén Rivera disparó su cuarto jonrón en la décima entrada con uno a bordo. LA PRENSA/archivo.

Además, se suman a esta lista de grandes jugadores las nuevas generaciones, como Alberto Baldonado, Jaime Barría, Miguel Cienfuegos, James González, Javier Guerra, Humberto Mejía, Andy Otero, Christian Bethancourt, Jonathan Araúz, José Caballero, Luis Castillo, Allen Córdoba, José Ramos y Jhonny Santos, quienes ya estuvieron presentes en 2023.