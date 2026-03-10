Clásico Mundial de Béisbol: Dominicana y Venezuela se citan en duelo de invictos por el liderato del Grupo D

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El choque más esperado del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 llegará este miércoles por la noche cuando República Dominicana y Venezuela, ambos con marca perfecta de 3-0, se enfrenten para definir al líder de la llave y el camino hacia los cuartos de final.

El partido, que se disputará en el loanDepot Park, no solo pondrá frente a frente a dos de las selecciones más poderosas del torneo, sino que también determinará los cruces de la siguiente ronda.

El ganador avanzará para enfrentar a Corea del Sur, mientras que el perdedor tendrá un desafío mayor al medirse con Japón, uno de los favoritos al título.

El duelo monticular promete ser de alto nivel con el enfrentamiento entre el dominicano Sandy Alcántara y el venezolano Eduardo Rodríguez, dos abridores con amplia experiencia en las Grandes Ligas.

Venezuela llega encendida

La selección venezolana aseguró su clasificación a los cuartos de final el lunes tras derrotar 4-0 a Nicaragua en Miami. El equipo sudamericano se mantiene invicto en el torneo y ha mostrado un equilibrio notable entre ofensiva y pitcheo.

La gran figura del partido fue Ronald Acuña Jr., quien firmó una actuación perfecta de 3-3 con un cuadrangular, dos carreras anotadas y dos impulsadas, participando directamente en la producción ofensiva de su equipo.

Venezuela abrió el marcador temprano con un elevado de sacrificio de Jackson Chourio que llevó al plato a Acuña. Posteriormente, el jardinero de los Atlanta Braves conectó un jonrón solitario en el tercer episodio y agregó un sencillo impulsor en el quinto. La cuarta carrera llegó con otro elevado de sacrificio, esta vez de Wilyer Abreu.

El pitcheo venezolano también cumplió su papel al limitar la ofensiva nicaragüense durante todo el encuentro, completando una blanqueada que confirmó el buen momento del equipo en esta fase del torneo.

Antes de ese triunfo, Venezuela había demostrado su poder ofensivo con una contundente victoria ante Israel y otro sólido triunfo frente a Países Bajos, consolidándose como uno de los equipos más consistentes del grupo.

Dominicana también llega invicta

Por su parte, República Dominicana también selló su pase a la siguiente ronda el lunes con una contundente victoria 10-1 sobre Israel.

La gran figura de ese partido fue Fernando Tatis Jr., quien conectó un histórico grand slam en la segunda entrada, el primero para la selección dominicana en la historia del Clásico Mundial.

Ese batazo de cuatro carreras abrió el camino para un triunfo cómodo del equipo dirigido por Albert Pujols, que también contó con producción ofensiva de jugadores como Oneil Cruz y Carlos Santana.

Con ese resultado, el conjunto dominicano llegó a tres triunfos consecutivos y aseguró su presencia en los cuartos de final, además de permitir que Venezuela clasificara sin necesidad de jugar ese mismo día.

Con ambos equipos clasificados, el enfrentamiento del miércoles tendrá un significado estratégico importante.

Más allá de definir el primer lugar del Grupo D, el resultado determinará el camino hacia las semifinales. El equipo que termine en la cima evitará enfrentar a Japón en la siguiente ronda, mientras que el segundo lugar tendrá que medirse contra el actual campeón del torneo.

El ambiente en Miami apunta a ser electrizante. Las comunidades dominicana y venezolana han acompañado masivamente a sus selecciones durante el torneo, por lo que se espera un estadio lleno para uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

Antes de ese esperado duelo, la actividad del Grupo D continuará este martes con el partido entre Israel y Países Bajos.