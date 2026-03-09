Clásico Mundial de Béisbol: Panamá vs. Canadá en vivo en San Juan
Saludos desde lo más alto del estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. Desde aquí el relato de lo que sucederá entre las novenas de Panamá y Canadá este domingo por la noche en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Edouard Julien (2B), Josh Naylor (1B), Tyler O’Neill (RF), Jared Young (DH), Otto López (SS), Abraham Toro (3B), Bo Naylor (C), Owen Caissie (LF) y Denzel Clarke (CF) frente a los lanzamientos de Jaime Barría.
Ya falta menos para el playball. El reporte del clima ya no anuncia más lluvias para esta noche fresca en San Juan. pic.twitter.com/wkzjCApnoe— Billy Pineda (@BillyPinedaPA) March 8, 2026
Ya han salido a estirar los jugadores de ambas novenas.
Panamá alinea con Bradfield (CF), Caballero (SS), Bernal (DH), Ramos (RF), Sosa (3B), Bethancourt (1B), Castillo (LF), Amaya (C) y Jiménez (2B). Por Canadá lanza Jameson Taillon (Chicago Cubs).
Los lineups de Panamá y Canadá— Billy Pineda (@BillyPinedaPA) March 8, 2026
Regresa Bradfield, Jiménez y Amaya.
Barria vs. Taillon. pic.twitter.com/LO3ObRgOIJ
La hora inicial del primer lanzamiento eran las 6:08 (hora de Panamá) pero la lluvia ligera sobre la capital de Puerto Rico han retrasado el inicio de partido. Ya ha sido retirada la lona y se trabaja en el montículo y el plato.
La lluvia terminaría antes de las 7:20 de San Juan. De ser así el playball sería aprox 6:40 (hora de Panamá)— Billy Pineda (@BillyPinedaPA) March 8, 2026
Aún no hay reporte oficial. pic.twitter.com/buxaRK0emc