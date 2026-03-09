Panamá, 09 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    En directo

    Clásico Mundial de Béisbol: Panamá vs. Canadá en vivo en San Juan

    Guillermo Pineda G.
    08 mar 2026 - 11:33 PM
    Clásico Mundial de Béisbol: Panamá vs. Canadá en vivo en San Juan
    Panamá sale en busca de su primera victoria en el Clásico. Cortesía/Fedebeis

    Saludos desde lo más alto del estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. Desde aquí el relato de lo que sucederá entre las novenas de Panamá y Canadá este domingo por la noche en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

    Se poncha Edmundo Sosa y quedan abordo Enrique Bradfield Jr. y José Ramos por Panamá. Termina la parte alta del primer episodio.

    Bradfield Jr. llega a la segunda base con hit y error, mientras que Chema Caballero negocia base por bola. Al bate Leo Bernal sin outs en la alta del primer episodio.

    Inicia el partido. Jameson Taillon a enfrentar a Enrique Bradfield Jr., José Caballero y Leo Bernal.

    Por ahora, el grupo A está así:

    Puerto Rico 2-0

    Cuba 2-0

    Canadá 1-0

    Panamá 0-2

    Colombia 0-3

    Edouard Julien (2B), Josh Naylor (1B), Tyler O’Neill (RF), Jared Young (DH), Otto López (SS), Abraham Toro (3B), Bo Naylor (C), Owen Caissie (LF) y Denzel Clarke (CF) frente a los lanzamientos de Jaime Barría.

    Ya han salido a estirar los jugadores de ambas novenas.

    Panamá alinea con Bradfield (CF), Caballero (SS), Bernal (DH), Ramos (RF), Sosa (3B), Bethancourt (1B), Castillo (LF), Amaya (C) y Jiménez (2B). Por Canadá lanza Jameson Taillon (Chicago Cubs).

    La hora inicial del primer lanzamiento eran las 6:08 (hora de Panamá) pero la lluvia ligera sobre la capital de Puerto Rico han retrasado el inicio de partido. Ya ha sido retirada la lona y se trabaja en el montículo y el plato.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: FedebeisClásico Mundial de Béisbol

    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Hablan los vecinos de Villa Lucre: la diversión que se volvió caos. Leer más
    • Se quedaron sin contrato y deberán pagar impuestos: Mulino sobre servicios tercerizados en Balboa y Cristóbal. Leer más
    • Con 20 abogados en planilla, la AMP buscaba un traslado por $1.2 millones para pagar asesoría externa. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más
    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más