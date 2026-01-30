Clásico Nacional bajo presión: Plaza Amador y Tauro chocan con serias urgencias en el COS Sports Plaza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La edición 152 del Clásico Nacional entre Plaza Amador y Tauro FC, en el COS Sports Plaza, se jugará este sábado con una carga de presión poco habitual para ambos gigantes del fútbol panameño.

La jornada 3 del Torneo Clausura 2026 enfrenta a un bicampeón golpeado en el arranque contra un histórico que atraviesa una de sus rachas más largas sin victorias, en un cruce donde los números recientes y el historial amplifican la tensión competitiva.

Plaza Amador, bicampeón nacional bajo la conducción de Mario Méndez en 2025, abrió el torneo con dos derrotas inesperadas: 3-0 ante Sporting San Miguelito y 1-0 frente a UMECIT. Sin puntos y sin goles a favor en dos fechas, el arranque contrasta con su dominio reciente en finales, pero no reduce —según su entrenador— la dimensión del partido.

“Puedes perder cualquier partido. Este es imperdonable para la afición y para la institución. Se juegan muchas cosas aquí, se juega con orgullo”, afirmó Méndez. El técnico remarcó que el clásico es el partido de mayor carga emocional del calendario y recordó antecedentes recientes vibrantes entre ambos clubes en ese mismo escenario.

Mario Méndez suma 74 victorias, 48 empates y 51 derrotas como técnico del Plaza Amador. LP/Elysée Fernández

Desde el enfoque táctico, Méndez fijó el eje en la estructura colectiva. “El secreto para ganar el clásico va a estar en la disciplina. En la disciplina que tengamos en cada línea. Si somos ordenados tácticamente y tenemos equilibrio defensivo, podemos sacar el triunfo”, explicó. También dejó claro que los jugadores con pasado taurino hoy integrados a su plantel competirán con total compromiso institucional, en relación a los fichajes de Omar Browne, Rudy Yearwood y Freddy Góndola.

Tauro FC, por su parte, llega con dos empates en dos jornadas —ante Alianza y Sporting San Miguelito— y solo un gol convertido. El problema no es solo de arranque de torneo: su última victoria fue el 7 de septiembre y desde entonces acumula 11 partidos sin ganar en el fútbol panameño. Bernardo Redín, actual entrenador, todavía busca su primer triunfo al frente del banquillo taurino.

El técnico colombiano evitó plantear el clásico como punto de rescate automático.

“No depende uno de un clásico para levantar. Los clásicos son muy importantes, pero el funcionamiento del equipo no puede depender solo de eso”, sostuvo.

Redín explicó que el plantel atraviesa una fase de armado profundo.

“Llegaron 12 jugadores. Estamos construyendo un equipo nuevo. Hay que trabajar para que se vayan conociendo”, detalló, señalando además factores físicos y lesiones que han condicionado el ataque.

Bernardo Redín (c) tiene 3 empates y 5 derrotas como director del Tauro FC. LP/Elysée Fernández

Sobre el rival, el mensaje fue de alerta competitiva pese a su mal inicio. “Plaza es bicampeón, tiene muy buenos jugadores. No nos podemos confiar porque ha perdido sus dos juegos”. Y dejó definido su mínimo exigible: “La actitud y competir. Eso no lo negocio nunca”.

El historial general del Clásico Nacional respalda a Tauro FC. Los albinegros registran 61 victorias frente a 46 de Plaza Amador, con 44 empates. También dominan el balance goleador con 189 tantos contra 157 del conjunto placino. Es una ventaja histórica clara, aunque el comportamiento reciente muestra mayor equilibrio.

En los últimos dos años el balance es estrecho: cuatro victorias de Plaza Amador, tres triunfos de Tauro y tres empates. En ese tramo se cruzan además dos capítulos de peso competitivo: el último título taurino en la final del Apertura 2024 y la semifinal del Clausura 2025 que impulsó el camino del Plaza hacia su bicampeonato.

Los antecedentes inmediatos en el COS Sports Plaza incluyen marcadores amplios y partidos abiertos —con registros de 3-1 y 3-3—, pero esta edición encuentra a ambos con baja producción ofensiva en el Clausura: Tauro suma un gol y Plaza ninguno. El pitazo inicial será a las 8:30 p.m.