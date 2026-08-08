Clásico Nacional y carga internacional: las claves del sábado en la jornada 3 de la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Plaza Amador y Umecit afrontarán compromisos locales después de competir en la Copa Centroamericana, mientras Tauro y Árabe Unido buscarán sus primeras victorias del Apertura 2026.

La tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tendrá dos partidos este sábado 8 de agosto.

El Clásico Nacional entre Plaza Amador y Tauro FC abrirá la cartelera a las 6:15 p.m. en el COS Sports Plaza, mientras que UMECIT y Deportivo Árabe Unido se enfrentarán desde las 8:30 p.m. en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

Los cuatro equipos pertenecen a la Conferencia Este, cuya clasificación se mantiene apretada después de dos fechas.

Plaza Amador lidera con cuatro puntos y una diferencia de goles de +2; Tauro es tercero y UMECIT, cuarto, ambos con dos unidades, mientras que Árabe Unido ocupa la quinta posición con un punto.

Plaza defiende el liderato ante un Tauro que aún no gana

Plaza Amador y Tauro FC protagonizarán el encuentro principal de la programación.

Los dirigidos por Mario Méndez comenzaron el torneo con un empate 2-2 frente al Árabe Unido y después derrotaron 2-0 al Sporting San Miguelito.

Héctor Ríos, autor de dos tantos, comparte el liderato de la tabla de goleadores del campeonato, mientras que Jorlian Sánchez suma una anotación.

Tauro, ahora bajo la dirección de Gonzalo Soto, se mantiene invicto, pero todavía no conoce la victoria.

Los albinegros empataron 0-0 con Sporting San Miguelito y 1-1 ante UMECIT.

En ese último encuentro, Johused Peñalba marcó de cabeza el único gol taurino del torneo. Tauro tuvo el 54 % de posesión y realizó 13 remates, frente a siete del conjunto universitario.

La carga física será una de las principales diferencias entre ambos equipos.

Plaza derrotó 2-1 al Luis Ángel Firpo la noche del martes 4 de agosto, por la Copa Centroamericana, con goles de Jimar Sánchez y Julio Rodríguez.

El próximo martes recibirá al Xelajú.

El técnico Mario Méndez confirmó que administrará las cargas y hará rotaciones pensando en ambos torneos.

Tauro, en cambio, llegará con casi siete días de descanso tras el empate ante UMECIT.

Plaza tiene a Ellías Lozano y Anthony Ramos concentrados con la selección Sub-20 y a Anel Ryce y Francisco Córdoba con la Sub-21.

Tauro cuenta con Alberto Ruiz y Antony Perea en la Sub-20, además de Kevin Bernal, Kevin Quintero, Ángel Díaz y Blas Pérez Jr. en la Sub-21.

Un clásico ligado a la historia del fútbol panameño

El enfrentamiento también forma parte de la historia del fútbol nacional.

Plaza Amador y Tauro disputaron el primer partido de la antigua ANAPROF, el 26 de febrero de 1988.

Carlos ‘Buco’ Maldonado marcó para Tauro, mientras que Virgilio Reid convirtió el primer penalti de la competición a favor de Plaza Amador.

El encuentro terminó 1-1.

Con el historial actualizado, el partido del sábado será la edición 154 del Clásico Nacional.

Antes de la edición 152, el historial registraba 61 victorias de Tauro, 46 de Plaza Amador y 44 empates, con 189 goles albinegros y 157 placinos.

Después, Tauro ganó 1-0 el 31 de enero y Plaza Amador se impuso por el mismo marcador el 5 de abril.

Así, el balance actualizado es de 62 triunfos de Tauro, 47 de Plaza Amador y 44 igualdades, con 190 goles taurinos y 158 placinos.

UMECIT, exigido por el calendario ante un Árabe Unido más descansado

UMECIT y Árabe Unido completarán la jornada sabatina a las 8:30 p.m. en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

UMECIT suma dos puntos tras empatar 0-0 ante Alianza y 1-1 contra Tauro.

Óber Almanza anotó de tiro libre el único gol universitario en el Apertura.

Árabe Unido comenzó con un empate 2-2 ante Plaza Amador, gracias a un gol de Rolando Burgess y un autogol de Kairo Walters, y después cayó 0-1 frente a Alianza.

UMECIT recibirá este miércoles 5 de agosto al Olimpia de Honduras por la Copa Centroamericana y tendrá unas 73 horas y media de recuperación antes del partido de la LPF.

El encuentro del sábado será su quinto partido en 15 días, después de medirse con Alianza, Saprissa, Tauro y Olimpia.

El conjunto de Julio Infante debutó internacionalmente con una derrota 2-1 ante Saprissa.

Alberto Saldaña anotó en ese encuentro el primer gol de UMECIT en la Copa Centroamericana.

Árabe Unido, dirigido por Juan Sergio Guzmán, llegará con ocho días de descanso tras la derrota ante Alianza.

Una serie pareja y de pocos goles

Desde el ascenso de UMECIT en 2023, se han disputado nueve enfrentamientos: Árabe Unido ganó tres, UMECIT se impuso en dos y cuatro terminaron empatados.

El conjunto colonense domina por apenas 6-5 el balance goleador, y ninguno de esos nueve partidos tuvo más de dos goles.

UMECIT tampoco ha perdido los cuatro enfrentamientos más recientes, en los que suma dos triunfos y dos empates.

El duelo más reciente terminó 1-1 el 19 de abril de 2026.

Árabe Unido también tiene futbolistas concentrados con selecciones juveniles: Reynaldo Graham integra la Sub-20, mientras que Miguel Muñoz, Óscar Peñalba y Rubén Collymore se encuentran con la Sub-21.

UMECIT FC celebra su triunfo 1-0 sobre Árabe Unido, conseguido el 19 de enero. Ambos equipos volverán a enfrentarse este sábado 8 de agosto por la tercera fecha del Apertura 2026. Foto: LPF

Con solo tres puntos de diferencia entre el primer y el quinto puesto del Este, la jornada puede modificar por completo el orden de la conferencia.

Plaza intentará defender el liderato pese a las rotaciones; Tauro buscará su primera victoria, mientras que UMECIT y Árabe Unido afrontarán un duelo directo entre dos equipos que aún no han ganado en este inicio del Apertura.