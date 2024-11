Claudio Vivas elogió la garra de sus jugadores, no le preocupa su continuidad y predice un gran futuro para Costa Rica

Escuchar audio noticia

El director de la selección de Costa Rica, Claudio Vivas, elogió el accionar de su equipo a pesar de la eliminación del lunes en el estadio Rommel Fernández, luego de empatar 2-2 y caer en el global 3-2.

Con este traspié, el conjunto costarricense vuelve a quedarse fuera de la fiesta grande de la Liga de Naciones y tendrá que disputar un repechaje para buscar el boleto para la Copa Oro 2025.

“Sin lugar a duda el rival es un equipo que tiene muy en claro a qué juega y nosotros en gran parte del juego lo neutralizamos. Me parece que el gran esfuerzo que hicieron los futbolistas fue maravilloso”, expresó Vivas en conferencia de prensa al terminar el encuentro.

¡FINAL DEL PARTIDO 📣🔥!



Termina un gran partido ante Costa Rica 🇨🇷, y #PanamáMayor🇵🇦 clasifica a la Final Four de la @CNationsLeague 🏆.



Goles:

⚽️ C. Blackman

⚽️ JL Rodríguez



🏟️ Rommel Fernández #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/U8RDLEJmkt — FEPAFUT (@fepafut) November 19, 2024

“Evidentemente, nos quedamos con las ganas, no pudimos dar vuelta a esta serie y lo intentamos de mil maneras”, agregó.

El conjunto Tico luchó hasta el final y vio de cerca la clasificación con las anotaciones de Alejandro Bran (24′) y Alonso Martínez (72′).

“Cuando tienes jugadores que pueden dar alternativas, arriesgamos demasiado y sabíamos que no nos servía el empate, decidimos hacerlo, hay que felicitar a todos los jugadores, pues todos los que entraron lo hicieron correctamente y están capacitados para ser jugadores seleccionados”, señaló Vivas, quien aún no tiene asegurado su puesto en el banquillo costarricense.

Belleza de jugada preparada 🤯 pic.twitter.com/ZNqJ6RcbCK — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 19, 2024

“Venga quien venga, el potencial lo tenemos. Hemos crecido mucho. Nuestro rival no es solo Panamá, es Guatemala, Jamaica, Honduras, etc. Nuestro objetivo ahora es clasificar a la Copa Oro y tendremos que hacerlo en marzo, pues aún no estamos clasificados. El equipo se va afianzando jornada a jornada, no es suficiente y no soy conformista y seguiré luchando. Si me toca quedarme daré lo mejor de mí, al igual que el cuerpo técnico”, finalizó