16 de febrero del 2026

    Clausura 2026: CAI es un sólido líder; el Este tiene una batalla sin dueño

    Los Vikingos están en la cima de la Conferencia Oeste tras cinco jornadas, mientras que en el Este Sporting y Tauro comparten la cima en una tabla extremadamente pareja.

    Humberto Cornejo
    Los Vikingos han marcado nueve goles y solo han permitido uno. Foto: Cortesía/LPF

    Disputadas cinco jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, el campeonato tiene un líder firme en el Oeste, una Conferencia Este sumamente igualada y equipos tradicionales que aún buscan estabilidad.

    En la Conferencia Oeste, el gran protagonista es el Club Atlético Independiente. El conjunto de La Chorrera no solo lidera con 11 puntos (3 victorias y 2 empates), sino que lo hace con autoridad. Goleó 4-0 a Herrera en el arranque, empató 1-1 con Universitario y 0-0 ante Unión Coclé, antes de imponerse 3-0 a San Francisco y 1-0 a Veraguas United. Más allá de los resultados, su diferencia de goles (+8) y apenas un tanto recibido reflejan un equipo sólido en defensa y efectivo en ataque. Hoy es el plantel más equilibrado del torneo.

    Detrás aparece Veraguas United (7 puntos), capaz de alternar actuaciones contundentes —como el 5-0 sobre Herrera— con tropiezos que le han impedido mayor regularidad. Universitario, también con 7 unidades, se mantiene invicto (1 triunfo y 4 empates), mostrando competitividad, aunque su alto número de igualdades le ha restado impulso para asumir el liderato.

    Unión Coclé, cuarto con 5 puntos, ha demostrado personalidad. Cuatro empates en cinco partidos evidencian orden táctico y capacidad para competir en cada jornada. Es un equipo incómodo para los de mayor experiencia en el máximo circuito, al igualar con San Francisco (1-1), Veraguas United (2-2), CAI (0-0) y Universitario (0-0).

    El caso más llamativo es el del San Francisco. Suma apenas 3 puntos (0-3-2), pero su realidad pudo ser distinta. En sus empates ante Unión (1-1), Herrera (2-2) y Universitario (3-3), el equipo ganaba y permitió goles en los minutos finales, dejando escapar los triunfos. Esos descuidos le costaron seis puntos que hoy lo tendrían peleando arriba.

    En la Conferencia Este, el panorama es mucho más cerrado. Sporting San Miguelito y Tauro FC comparten el liderato con 8 puntos (2 victorias, 2 empates y 1 derrota).

    Sporting arrancó con un contundente 3-0 sobre CD Plaza Amador, empató con Tauro (0-0) y UMECIT FC (2-2), cayó ante CD Árabe Unido (0-2) y se recuperó venciendo 1-0 a Alianza FC. Ha mostrado equilibrio (6 goles a favor y 4 en contra), aunque todavía busca mayor regularidad ofensiva.

    Tauro, por su parte, ha construido sus puntos desde el orden defensivo. Solo ha marcado cinco goles en cinco partidos, pero apenas ha recibido tres. Tras empatar con Alianza (1-1) y Sporting (0-0), cayó ante Árabe Unido (0-1), pero reaccionó con victorias clave frente a Plaza Amador (1-0) y Umecit (3-1). Su diferencia de +2 refleja lo cerrados que han sido sus compromisos.

    Muy cerca aparece el Árabe Unido con 7 unidades. El equipo colonense empató 2-2 con Alianza, venció 2-0 a Sporting y 1-0 a Tauro, pero tropezó ante Umecit (0-1) y Plaza Amador (0-1).

    Umecit también suma 7 puntos. Inició con triunfos sobre Árabe Unido (1-0) y Plaza Amador (1-0), cayó ante Alianza (1-2), empató con Sporting (2-2) y perdió frente a Tauro (1-3). Es un equipo que compite, pero su diferencia de goles (-1) evidencia altibajos defensivos.

    Más atrás, Alianza tiene 6 puntos (1-3-1). Ha empatado tres encuentros —ante Tauro, Árabe Unido y Plaza Amador—, venció a UMECIT (2-1) y perdió con Sporting (0-1).

    El Plaza Amador, con 4 puntos, vivió un arranque complicado con derrotas ante Sporting (0-3), Umecit (0-1) y Tauro (0-1), además de un empate frente a Alianza (1-1). Sin embargo, su victoria 1-0 sobre Árabe Unido en la quinta jornada puede representar un punto de inflexión.

    La Conferencia Este demuestra que no hay margen de error. Solo cuatro puntos separan al líder del último lugar y cada jornada reacomoda posiciones. Si algo ha dejado claro este inicio del Clausura 2026 es que en el Este nadie domina, pero todos compiten.

    Ahora el certamen se prepara para los partidos de interconferencia, que aumentarán la competencia y serán determinantes para las aspiraciones de los equipos.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

