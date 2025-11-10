Clausuran el estadio Rod Carew por fallas estructurales: Pandeportes anuncia reparación de $1 millón de dólares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) confirmó la clausura temporal del estadio nacional Rod Carew, luego de que informes técnicos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá determinaran que el coliseo no puede ser utilizado por representar un riesgo para la seguridad e integridad física de los asistentes.

La medida llega tras varios años de intervenciones parciales y problemas estructurales que no fueron corregidos en su totalidad, a pesar de las inversiones previas.

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, explicó a La Prensa que la institución se encuentra en un proceso de procedimiento excepcional, el cual fue autorizado para atender de forma urgente la situación crítica del principal escenario del béisbol panameño.

“El estadio Rod Carew tiene un problema de seguridad. Contamos con informes de Sinaproc y de los bomberos que indican que no se puede utilizar en su estado actual. Es una amenaza para la salud y para la integridad física de las personas”, señaló Ordóñez.

De acuerdo con el director, el caso fue elevado incluso a la Presidencia de la República, donde se logró obtener respaldo para ejecutar el proceso excepcional, pese a que el presupuesto general del Estado ya había sido cerrado semanas atrás.

“Hemos trabajado de la mano con el presidente del Patronato, el profesor Edwin Cabrera, y con asesores de la Presidencia. Ya evaluamos siete contratistas, seleccionamos uno y estamos a la espera de la aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA) para poder suscribir el contrato y enviarlo a la Contraloría General”, indicó.

Ordóñez explicó que la obra tendrá un costo total de 999 mil 732 dólares con 23 centavos y que, una vez aprobada por el CENA, el contratista contará con un plazo de ejecución de cinco meses. Los trabajos, según adelantó, podrían iniciar a finales de noviembre o principios de diciembre, dependiendo de la aprobación del procedimiento.

“Lo primero que haremos será segmentar el estadio, determinar junto con el contratista cuáles son las áreas que debemos clausurar y garantizar la seguridad. Una vez se cumpla con eso, se podrá volver a jugar béisbol con ciertas zonas cerradas”, explicó.

El estadio Rod Carew, inaugurado en 1999, ha sido objeto de múltiples inversiones a lo largo de los años. En septiembre de 2021, Pandeportes lanzó una licitación para la fase 1 del proyecto de mejoras, valorada entre 3 y 7 millones de dólares, con un precio de referencia de 6.6 millones. Esa fase incluía la colocación de 10 mil nuevas butacas, nuevas luces LED, mejoras de fachada, camerinos, baños, el reemplazo de la grama.

En mayo de 2022, el entonces presidente Laurentino Cortizo firmó la orden de proceder por 6.9 millones de dólares, y en junio de ese mismo año se reportó en la cuenta de X (antes Twitter) del estadio que estaban realizando trabajos en el techo. Sin embargo, el alcance fue parcial y nunca se ejecutó la segunda fase.

El deterioro del techado en el coliseo cada vez se hizo más evidente.

En abril de 2024 se procedió con la remoción de hojas de zinc, antes de un concierto de la banda mexicana Maná, evento que reunió a más de 25 mil personas, incluso en el segundo nivel de graderías, una zona raramente utilizada durante los partidos de béisbol.

El punto crítico llegó a inicios de 2025, cuando una estructura del techo colapsó y cayó sobre un vehículo estacionado en las afueras del estadio.

Ordóñez aseguró que, mientras duren los trabajos, se buscarán alternativas para no interrumpir el calendario deportivo.

Para el caso de la temporada 2025-2026 del Probeis -que iniciará en diciembre- está la posibilidad de utilizar el estadio Mariano Rivera en La Chorrera. “Probeis se jugará. Lo importante es garantizar la seguridad del público y de los jugadores”, afirmó Ordóñez.

Respecto a los campeonatos nacionales, donde Panamá Metro juega de local, así como Colón en las recientes temporadas y los partidos decisivos de las series finales, se explicó que el uso pudiera ser parcial.

“Una vez el estadio sea seguro, se podrá jugar béisbol con algunas zonas clausuradas. Eso permitirá continuar con el Campeonato Juvenil y el Campeonato Mayor". agregó.

La otra alternativa en la ciudad capital para los metropolitanos es el estadio Juan Demóstenes Arosemena en Curundú, mientras que Colón podría estrenar el nuevo estadio Roberto Mariano Bula entre finales de febrero y principios de marzo en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.