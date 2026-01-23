Coclé aplasta a Chiriquí Occidente y sigue en racha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Coclé firmó otra noche dominante: blanqueó 11-0 a Chiriquí Occidente, sumó su octava victoria seguida y se afianzó en la parte alta del Juvenil 2026.

La Leña Roja de Coclé blanqueó y venció por abultamiento de carreras a la de Chiriquí Occidente por un marcador de 11-0 para sumar una nueva victoria en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. El partido se celebró en el Estadio Glorias Deportivas.

Con el triunfo, Coclé sumó su octava victoria consecutiva y llegó a 13 en la temporada. Con un récord de 13-3, siguió a dos juegos de Panamá Oeste (15-1) y mantuvo su ventaja sobre Panamá Este (10-6).

La ofensiva coclesana despertó en la parte alta de la segunda entrada. Un sencillo de Josmir Saavedra inició las acciones, seguido de un doble de Gabriel De Gracia que puso hombres en segunda y tercera.

Un par de turnos después, Jaime Escudero conectó una recta a Haijan Hernández, quien cometió un error que permitió la anotación de Saavedra. Coclé ya ganaba por la mínima.

Los coclesanos aumentaron la ventaja con un rally de tres carreras en el cuarto episodio. Jimmy Gaitán se embasó con un toque y, tras un error forzado por Escudero, avanzó hasta tercera. Gaitán anotó por decisión del jardinero, Escudero avanzó con un lanzamiento descontrolado y Jeykol De León impulsó otra con sencillo. De León también cruzó el plato para cerrar el rally.

La Leña Roja no dio tregua y volvió a castigar en el quinto episodio con otro rally, esta vez de cuatro carreras. Sencillos de De Gracia y Gaitán, seguidos por un doble de Escudero, produjeron dos más. Luego, Ricardo Acosta se embasó por error y Lucas López impulsó la octava del encuentro.

Determinados a cerrar el partido temprano, Coclé volvió a sonar los bates en el sexto. Saavedra recibió boleto, De Gracia pegó doble y Gaitán empujó una con sencillo. Ricardo Acosta remolcó las dos últimas con imparable al izquierdo, sellando el abultamiento tras siete episodios completos.

Además del poder ofensivo, destacó la labor del serpentinero Dereck Gómez, quien lanzó 6.2 entradas, ponchó a seis, permitió dos imparables y no otorgó bases por bolas.

En otros resultados, Bocas del Toro venció a Colón 7-3, Chiriquí superó a Darién 2-1, Panamá Metro derrotó a Veraguas 7-3 y Panamá Oeste se impuso a Herrera 8-5. En el duelo más reñido, Panamá Este blanqueó a Los Santos 1-0.

Partidos de esta noche

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil tendrá una jornada reducida esta noche, con la disputa de tres partidos, todos programados para las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Coclé vs. Panamá Este – Estadio Remón Cantera

Herrera vs. Los Santos – Estadio Claudio Nieto

Chiriquí vs. Veraguas – Estadio Julio Goff