Coclé blanquea a Panamá Este y se afirma como candidato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Coclé blanqueó a Panamá Este, cobró revancha y reafirmó su candidatura al título con pitcheo dominante y un rally decisivo en Aguadulce.

La novena de Coclé blanqueó este viernes a Panamá Este por 6-0, llegando a nueve victorias consecutivas, y cobró revancha de la derrota sufrida por 7-2 el pasado 6 de enero. El partido se celebró en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Desde el inicio se evidenció el deseo de la Leña Roja de conseguir un triunfo que la acerque a la cima del torneo y la coloque como una de las grandes candidatas al título. En la parte alta de la primera entrada, resolvieron la ofensiva de Panamá Este casi sin incidentes; el único traspié fue cuando Joiser González golpeó con un lanzamiento descontrolado a Eduardo Rodríguez, permitiendo que se embasara.

Coclé abrió el marcador rápidamente en la parte baja del primer episodio. Jaime Escudero llegó a primera por base por bolas y, en el siguiente turno, una roleta de Jeykol De León al campocorto retiró a Escudero en segunda, permitiendo que De León alcanzara la inicial.

El primer imparable del partido llegó con un sencillo al jardín central de Ricardo Acosta, que llevó a De León a tercera. La única anotación del episodio fue producto de un out de sacrificio de Aníbal Sánchez, que permitió la carrera de De León.

Los siguientes tres episodios y medio fueron una exhibición de pitcheo, con González por Coclé e Ivanier Velásquez por Panamá Este luciéndose. En la parte alta del cuarto episodio llegaron los únicos dos imparables permitidos por Coclé en todo el encuentro, sin consecuencias en el marcador.

La Leña Roja sentenció el partido con un rally de cinco carreras en la parte baja del quinto episodio. La acción inició con un doble de Escudero, seguido de un toque de sacrificio de De León que lo llevó a tercera. Luego, Acosta recibió base por bolas intencional, colocando corredores en las esquinas.

En el siguiente turno, Aníbal Sánchez conectó un sencillo al jardín izquierdo para impulsar a Escudero. A continuación, un error defensivo trajo la tercera carrera, en las piernas de Acosta. Gabriel De Gracia aportó un sencillo productor para la cuarta, Josmir Saavedra impulsó otra con imparable al derecho y, con bases llenas, Jimmy Gaitán recibió base por bolas para empujar la sexta y última carrera.

El resto del partido fue una exhibición defensiva. Joiser González lanzó 7.1 entradas, permitió dos imparables, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis. En relevo, Edelindo Acosta trabajó 1.2 entradas perfectas, sin hits ni boletos, y recetó tres ponches.

En otros resultados, Chiriquí venció a Veraguas 6-2 y Los Santos se quedó con el Clásico de Azuero, al derrotar a Herrera 2-1.

Partidos de hoy

Cuatro partidos definirán esta jornada sabatina del béisbol juvenil. El primero será a las 2:00 p.m. con la reposición del duelo entre Panamá Este y Herrera desde el estadio Remón Cantera. Los demás enfrentamientos se jugarán todos a partir de las 7:00 p.m. bajo el siguiente itinerario:

Darién vs. Panamá Oeste - Estadio Metetí

Colón vs. Panamá Metro - Estadio Rod Carew

Chiriquí Occidente vs. Bocas del Toro - Estadio Glorias Deportivas