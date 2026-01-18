Coclé busca revancha ante Los Santos en Las Tablas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Coclé visita a Los Santos con la mira puesta en la revancha y en mantenerse entre los líderes del béisbol juvenil, en un duelo clave de la jornada dominical.

La novena de Coclé buscará mantenerse en los primeros puestos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil cuando visite esta noche a Los Santos. El encuentro se celebrará en el Estadio Roberto Hernández de Las Tablas.

Las primeras semanas de la temporada para la Leña Roja han sido una mezcla de altos y bajos. Coclé inició la defensa de su bicampeonato con una blanqueada 6-0 sobre Colón, mostrando dominio total, y luego superó a Panamá Metro 5-3.

Cuando todo parecía encaminarse hacia otro año dominante, los coclesanos recibieron una dosis de realidad. En noches consecutivas cayeron ante Panamá Oeste, líder del campeonato, por 5-2, y frente a Panamá Este por 7-2.

Desde entonces, Coclé enderezó el rumbo, ganando siete de sus siguientes ocho partidos, con 21 carreras anotadas y apenas dos permitidas, resultados que lo han devuelto a los primeros lugares del torneo.

La fortaleza de Coclé a lo largo de la campaña ha sido su poderío ofensivo. Cuando la ofensiva responde, el equipo se muestra sólido; cuando no lo hace, aparecen las complicaciones.

Su rival de turno será la novena de Los Santos, cuya temporada ha sido una auténtica montaña rusa. Los santeños han protagonizado triunfos memorables, pero también derrotas dolorosas e inexplicables.

Ambos equipos ya se enfrentaron hace exactamente una semana, con victoria para Los Santos por 7-5. En ese partido, los santeños aprovecharon un inicio arrollador para controlar el encuentro y quedarse con el triunfo.

La ofensiva de Los Santos marcó el paso desde el primer episodio, anotando dos carreras gracias a un sencillo de Uriel De León que impulsó a José Palomino y una espectacular anotación de Darián García, quien se robó el plato.

El ataque volvió a hacerse sentir en la segunda entrada, sumando tres carreras más. Edgar Frías impulsó una con sencillo, Johan Vigil volvió a robarse el plato y el propio Frías anotó tras un pelotazo con las bases llenas.

Coclé respondió con dos carreras en la tercera entrada y tres más en la octava, pero Los Santos sentenció el partido añadiendo dos anotaciones en la quinta y octava.

Ahora, Coclé llega decidido a afirmar su lugar entre los mejores equipos del certamen y con la motivación extra de vengar la derrota más frustrante de su temporada.

Calendario completo de la jornada dominguera

La jornada dominical del béisbol juvenil se disputará con una cartelera de seis partidos, todos programados para iniciar a las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Veraguas vs. Colón – Estadio Omar Torrijos

Herrera vs. Darién – Estadio Claudio Nieto

Chiriquí Occidente vs. Panamá Metro – Estadio Glorias Deportivas

Los Santos vs. Coclé – Estadio Roberto Hernández

Bocas del Toro vs. Panamá Oeste – Estadio Calvin Byron

Chiriquí vs. Panamá Este – Estadio Kenny Serracín