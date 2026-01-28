Coclé castiga errores y derrota a Metro en el Rod Carew

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Coclé capitalizó los errores de Panamá Metro, ganó 7-1 en el Rod Carew y extendió su racha a 12 triunfos consecutivos en el béisbol juvenil.

La novena de Coclé aprovechó un festival de errores del rival para vencer a Panamá Metro por un marcador de 7-1 en el marco de la penúltima fecha de la temporada regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. El encuentro se celebró en el Estadio Rod Carew.

Este triunfo marcó la duodécima victoria consecutiva de la Leña Roja. Los coclesanos no han perdido desde que cayeron ante Los Santos el domingo 11 de enero por 7-5.

La ofensiva coclesana pegó de inmediato. En el primer turno al bate, Jaime Escudero conectó un sencillo a segunda base, seguido por una base por bolas a Jeykol De León, luego de que Escudero robara la intermedia. Con un out en la pizarra y hombres en segunda y tercera, un imparable al jardín central de Aníbal Sánchez remolcó tanto a Escudero como a De León para las primeras dos carreras del partido.

Los metropolitanos respondieron rápidamente en la parte baja del primer episodio. Tras los outs de Luis Rivera y Caleb Rivera, Anderson Cousins bateó un sencillo al jardín central. En la siguiente jugada, Pablo Arosemena alcanzó la inicial tras un error, lo que permitió que Cousins avanzara a segunda.

Finalmente, un imparable al jardín central impulsó la única carrera de Panamá Metro en todo el encuentro, anotada por Cousins.

Los bates de ambos equipos se silenciaron durante los siguientes tres episodios, que transcurrieron sin mayores sobresaltos. Todo cambió en la parte alta de la quinta entrada, cuando la Leña Roja armó un rally de cuatro carreras a base de imparables, errores y lanzamientos descontrolados.

La ofensiva inició con un sencillo de Jaime Escudero al jardín derecho, seguido de un error del lanzador Roberto Martínez, que permitió que Jeykol De León llegara a primera y Escudero a segunda. En el siguiente turno, Escudero avanzó a tercera y, tras el ingreso de Cristian Navarro, un error provocado por Ricardo Acosta lo trajo al plato para la tercera carrera.

En el siguiente turno, Aníbal Sánchez se embasó con un imparable de toque, llenando las bases. La cuarta carrera llegó en las piernas de Jeykol De León, cuando Lucas López provocó otro error, manteniendo congestionadas las almohadillas.

Luego, Johanel Roa fue golpeado por un lanzamiento descontrolado, permitiendo la anotación de Ricardo Acosta. Coclé coronó el episodio cuando Aníbal López anotó producto de otro lanzamiento descontrolado. Fue la sexta carrera del partido, cuarta del episodio, y prácticamente la sentencia del encuentro.

Con dos outs y un hombre en segunda en la parte alta del octavo episodio, Ricardo Acosta provocó un error del segunda base Diego Arancibia, lo que permitió que Escudero anotara la séptima y última carrera del juego. Coclé se impuso 7-1 y llegó a 17 victorias en la temporada, 12 de forma consecutiva.

Desde el montículo, Dereck Gómez y Edelindo Acosta se repartieron el trabajo por Coclé. Entre ambos permitieron ocho imparables, una carrera, ninguna base por bolas y recetaron nueve ponches.

En otros resultados de la jornada, Darién venció a Colón 5-2, Panamá Oeste superó a Panamá Este 12-1, Los Santos derrotó a Bocas del Toro 6-1, Veraguas venció a Chiriquí Occidente 6-5 y Chiriquí superó a Herrera 8-2.

Partidos de esta noche

La temporada regular culmina esta noche con seis partidos, todos a partir de las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Panamá Oeste vs. Coclé – Estadio Mariano Rivera

Herrera vs. Bocas del Toro – Estadio Claudio Nieto

Darién vs. Panamá Metro – Estadio Metetí

Colón vs. Panamá Este – Estadio Rod Carew

Los Santos vs. Veraguas – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

Chiriquí vs. Chiriquí Occidente – Estadio Kenny Serracín