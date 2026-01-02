Coclé, listo para el tricampeonato juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Leña Roja se presenta como el rival a vencer en un torneo que rinde homenaje a tres glorias del béisbol coclesano.

La selección juvenil de Coclé afronta el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con un objetivo claro y ambicioso: alcanzar el tricampeonato y escribir una nueva página dorada en la historia del béisbol panameño. La Leña Roja llegará al arranque del certamen, este 3 de enero, como bicampeón defensor y con la presión natural que implica sostener la hegemonía.

Rodrigo Merón, director del equipo coclesano, aseguró que la preparación ha sido extensa y rigurosa, pese a las dificultades climáticas que han marcado los últimos meses.

“Sí, estamos preparados. El equipo trabajó desde inicio de octubre. En todo el país ha llovido, obviamente, pero hemos logrado cumplir nuestro objetivo. Ahora solo queda que suene la campana el próximo 3 de enero y que los muchachos demuestren lo que han aprendido durante todo este tiempo”, señaló.

Rodrigo Merón, de 64 años de edad, ha ganado tres títulos categoría juvenil como director de Coclé. Cortesía

Merón destacó que el plantel que presentará Coclé para el 2026 es relativamente joven, pero con un factor que considera determinante: el hambre competitiva.

“Es un equipo bastante joven, pero con muchas ganas y muchos deseos, y eso es bien importante para las aspiraciones que tenemos este año”, explicó el manager, quien confía en que esa combinación de juventud y motivación sea clave a lo largo del torneo.

El trabajo previo no fue sencillo. El propio Merón resaltó que la preparación incluyó jornadas bajo sol y lluvia, con constantes ajustes para poder entrenar.

“Aquí se trabajó poniendo y quitando lona, haciendo lo necesario para poder entrenar y llegar al 100% como estamos hoy”, afirmó, al tiempo que invitó a la afición coclesana a respaldar al equipo desde el primer día en el estadio Remón Cantera.

El estadio José Antonio Remón Cantera recibirá el partido inaugural de la nueva temporada del Béisbol Juvenil. Archivo

El estreno de Coclé tendrá un valor simbólico especial este sábado contra la novena de Colón. El campeonato está dedicado a tres figuras emblemáticas del béisbol de la provincia: David Rivas, Benjamín Salamín y Darío Agrazal.

“Es una gran oportunidad para que los fanáticos estén aquí el día 3, compartan con ellos y disfruten de un espectáculo que va a montar la federación y la liga provincial”, subrayó Merón.

El respaldo al favoritismo de Coclé se sostiene también en su recorrido reciente. En el Campeonato Juvenil 2025, el equipo firmó una ronda regular de 17 victorias y 5 derrotas. Luego, en la segunda ronda, eliminó a Veraguas en seis partidos, despachó a Herrera en cinco y repitió esa misma cantidad de juegos en la serie final frente a Chiriquí, que cerró con una victoria 5-1 el 13 de marzo en el estadio Rod Carew para asegurar el bicampeonato.

De cara al 2026, la pelea por el título promete ser exigente. El finalista Chiriquí vuelve a aparecer entre los principales aspirantes, al igual que Herrera y Panamá Metro, ambos semifinalistas en la edición anterior. Los Santos también emerge como un contendiente de cuidado.

El desafío de Coclé no es menor. El tricampeonato es un territorio reservado para muy pocos en la historia del béisbol juvenil. Solo Panamá Metro, en múltiples períodos, y Los Santos entre 1975 y 1977, han logrado encadenar tres títulos consecutivos.

El campeonato arrancará con seis partidos este sábado 3 de enero: Colón visitará a Coclé en Aguadulce, Darién enfrentará a Panamá Este en Chepo, Panamá Metro jugará ante Panamá Oeste en La Chorrera, Chiriquí Occidente visitará a Bocas del Toro en Changuinola, Chiriquí se medirá a Veraguas en Santiago y Herrera chocará con Los Santos en Las Tablas.