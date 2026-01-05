Coclé mantiene su paso perfecto en el béisbol juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Coclé mantiene su invicto al vencer a Panamá Metro y lidera una jornada intensa del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

El equipo de béisbol juvenil de Coclé sumó su segunda victoria en igual cantidad de salidas en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

La Leña Roja venció a la novena de Panamá Metro por marcador de 5-3, en un partido disputado en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Metro tomó la delantera con dos carreras en la parte alta de la tercera entrada. Los coclesanos respondieron de inmediato, recortando la ventaja con una anotación en la parte baja del mismo episodio.

Más adelante, en la parte baja del sexto episodio, la Leña Roja fabricó tres carreras para tomar una ventaja de 4-2, que no soltaría durante el resto del encuentro. Ambos equipos intercambiaron carreras en la octava entrada, dejando el marcador final en 5-3 a favor de Coclé.

A la ofensiva por los coclesanos destacó Ricardo Acosta, quien terminó la noche con tres imparables, dos carreras impulsadas y una anotada en cinco turnos al bate. Por los capitalinos, Caleb Rivera conectó dos imparables y empujó una carrera, también en cinco oportunidades al bate.

Desde el montículo, Christian González se llevó la victoria tras lanzar seis entradas completas, permitiendo cinco imparables y dos carreras, una de ellas limpia. Por Panamá Metro, Ángel Valdés cargó con la derrota al permitir tres carreras limpias y cuatro imparables.

En otros partidos de la jornada, Colón superó a Darién 2-1, Panamá Oeste derrotó a Panamá Este 7-6, Bocas del Toro venció a Chiriquí 2-1, Veraguas se impuso a Herrera 7-1 y Chiriquí Occidente derrotó a Los Santos 8-7.

Partidos de esta noche

El béisbol juvenil continúa esta noche con una cartelera completa de seis partidos, todos programados para iniciar a las 7:00 p.m., con los siguientes enfrentamientos:

Coclé vs. Panamá Oeste – Estadio Remón Cantera

Panamá Metro vs. Darién – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Panamá Este vs. Colón – Estadio José De La Luz Thompson

Bocas del Toro vs. Veraguas – Estadio Calvin Byron

Chiriquí Occidente vs. Herrera – Estadio Glorias Deportivas

Chiriquí vs. Los Santos – Estadio Kenny Serracín