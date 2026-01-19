Coclé se desquita y blanquea a Los Santos en Las Tablas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Coclé respondió con autoridad, blanqueó a Los Santos 7-0 y se afianzó en la parte alta del béisbol juvenil con una actuación dominante de principio a fin.

La novena de Coclé salió con sangre en los ojos y sed de revancha a su enfrentamiento frente a Los Santos en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández de Las Tablas. Con una actuación dominante desde ambos lados del juego, la Leña Roja se impuso por 7-0, se acomodó en el segundo lugar del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil y sumó su sexto triunfo consecutivo, cerrando una semana perfecta.

Los coclesanos, inspirados desde el primer turno al bate, pegaron temprano. Jaime Escudero abrió el partido recibiendo una base por bolas y, tras un lanzamiento descontrolado, avanzó a segunda y luego a tercera. Con un out y hombre en tercera, Ricardo Acosta también recibió boleto, colocando corredores en las esquinas.

En el siguiente turno, un imparable al jardín central de Aníbal Sánchez impulsó las carreras de Escudero y Acosta. Los santeños lograron retirar a los dos bateadores siguientes, pero el daño ya estaba hecho y Coclé tomaba ventaja de 2-0.

Las siguientes tres entradas transcurrieron sin mayores incidencias hasta que la Leña Roja volvió a atacar en la parte alta del quinto episodio. Con un out en la pizarra, Gabriel De Gracia conectó un sencillo al jardín izquierdo.

En el turno siguiente, Escudero fue golpeado por un lanzamiento descontrolado, lo que permitió que De Gracia avanzara a segunda. Jeykol De León fue clave al conectar un sencillo que provocó un error del lanzador Brandy Mendoza, remolcando las carreras de De Gracia y Escudero.

Luego de una base por bolas a Ricardo Acosta, Aníbal Sánchez volvió a responder con otro sencillo que impulsó a Jeykol De León, para la quinta carrera del partido. Tras cuatro entradas y media, Coclé ya dominaba 5-0.

Los coclesanos añadieron dos carreras más para sentenciar el encuentro. La sexta llegó en la parte alta del séptimo, anotada por Escudero tras otro lanzamiento descontrolado. La séptima y última cayó en la alta del noveno, cuando un sencillo de Lucas López permitió que Escudero cruzara el plato por tercera vez en la noche.

Más allá del poder ofensivo, la Leña Roja se apoyó en una sólida actuación defensiva. A lo largo de los nueve episodios, solo permitió tres imparables y cometió un único error.

Con este triunfo, Coclé alcanzó las 11 victorias de la temporada, con apenas tres derrotas, reafirmando su gran momento en el certamen.

Otros resultados de la jornada

En otros partidos de la noche, Veraguas blanqueó a Colón 8-0, Herrera venció a Darién 10-0 por abultamiento de carreras, Chiriquí Occidente dejó en blanco a Panamá Metro 7-0 y Chiriquí superó a Panamá Este 5-2. El duelo entre Panamá Oeste y Bocas del Toro fue suspendido por mal tiempo cuando Oeste ganaba 4-0 en la parte alta de la cuarta entrada.