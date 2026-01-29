Coclé vence a Oeste en cierre dramático de la ronda regular

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Coclé derrotó a Panamá Oeste en un duelo vibrante y la temporada regular del béisbol juvenil cerró con cuentas claras rumbo a la Serie de 8.

Este martes cerró la temporada regular del béisbol juvenil con una serie de partidazos que dejaron tan claro como el agua todo lo que estaba en juego, por más que algunos equipos ya estuvieran clasificados. De 12 contendientes al inicio del mes, las filas de los candidatos al título se reducen a ocho, algunos con mayores argumentos que otros.

El plato principal de la noche fue la revancha entre la Leña Roja de Coclé, bicampeón defensor del béisbol nacional, y los Vaqueros de Panamá Oeste, el equipo más ganador y consistente en todas sus filas de la temporada regular. Como era de esperar, este choque de titanes, ganado por Coclé 4-3, superó todas las expectativas.

En este duelo, Coclé le sirvió una dosis de su propia medicina a los Vaqueros, pegando temprano y fuerte. La Leña Roja abrió el marcador con dos carreras en la parte alta del primer episodio.

Jeykol De León alcanzó primera base tras recibir una base por bolas en el segundo turno al bate del partido. Inmediatamente después, Jaime Escudero, una de las joyas en ataque de la novena coclesana, bateó un sencillo al jardín izquierdo para remolcar la primera carrera del episodio.

En el siguiente turno, un rodado al campocorto permitió que Escudero alcanzara tercera base con dos outs en la pizarra. Un lanzamiento descontrolado permitió que Escudero anotara la segunda carrera del partido y el resto de la entrada cerró sin mayores incidentes.

En la parte baja de la primera entrada, Panamá Oeste respondió recortando distancias. Primero, Maikel Nieto alcanzó primera base producto de un error del campocorto Escudero. En el siguiente turno, Daniel Long logró un imparable por medio de un toque que colocó a Nieto en segunda. Esto permitió que un sencillo al jardín izquierdo de Luis Aranda remolcara la primera carrera de Oeste en el partido.

La Leña Roja continuó a la ofensiva en la segunda entrada, añadiendo una carrera para aumentar su ventaja a 3-1. Omar Ramos produjo un doble por medio de un elevado al jardín izquierdo. Poco después, con dos outs en la pizarra, otro doble, esta vez al jardín central y por medio de Jeykol De León, impulsó la tercera carrera en las piernas de Ramos.

Los siguientes tres episodios transcurrieron sin mayores sobresaltos, convirtiéndose en un duelo de pitcheo. El marcador se movió nuevamente en la parte baja de la quinta entrada, cuando Panamá Oeste volvió a acercarse.

Maikel Nieto conectó un imparable al jardín izquierdo y luego robó segunda base para colocarse en posición anotadora. Luego, con dos outs en la pizarra, Mildner Nieto bateó un elevado al jardín derecho, bueno para sencillo, que impulsó la carrera de Maikel Nieto, dejando el marcador 3-2 tras cinco entradas.

El marcador se mantuvo igual hasta la parte alta del noveno episodio, cuando Coclé añadió una carrera que terminaría siendo vital. Josmir Saavedra abrió la entrada con un sencillo al jardín derecho, seguido de otro de Gabriel De Gracia, colocando hombres en primera y segunda.

En el siguiente turno, Saavedra fue puesto out intentando alcanzar tercera base, manteniendo corredores en primera y segunda. Luego, Lucas López bateó un rodado a segunda base y, tras un error del campocorto, De Gracia anotó la cuarta carrera para darle ventaja a Coclé 4-2 entrando al último episodio.

Los Vaqueros pusieron todas las manos sobre el asador en su última oportunidad. Luis Atencio abrió con base por bolas y luego Maikel Nieto recibió otra, colocando dos corredores en base. Juan Caballero recibió una tercera base por bolas, llenando las bases rápidamente.

Un rodado de sacrificio de Mildner Nieto remolcó la carrera de Atencio para el 4-3, y la tensión aumentó cuando Michael Worthington fue golpeado por un lanzamiento descontrolado, llenando nuevamente las bases.

El angustiante partido finalmente terminó con un elevado al jardín derecho capturado por Gabriel De Gracia, desatando la euforia de la Leña Roja.

Con la victoria, Coclé cerró la temporada regular en el segundo lugar, con récord de 18-3 y una racha de 13 victorias consecutivas. Panamá Oeste, en cambio, culminó la primera fase en el primer lugar con marca de 19-2, cortando una seguidilla de ocho triunfos al hilo.

Otros partidos de la jornada

Panamá Metro cayó ante Darién 10-3. A pesar de la derrota, los metropolitanos terminaron la ronda regular en el cuarto lugar, con récord de 12-10.

Colón venció a Panamá Este 4-1. Panamá Este, a pesar de perder nueve de sus últimos 12 partidos, clasificó quinto a la Serie de Ocho.

Herrera blanqueó a Bocas del Toro 6-0, resultado que le permitió clasificar octavo con récord de 10-12.

Los Santos venció 8-4 a Veraguas y cerró la fase regular con foja de 11-11, en el sexto lugar.

En el Clásico de Chiriquí, Chiriquí Occidente sorprendió a Chiriquí con un triunfo por 5-2.

A pesar de la derrota, Chiriquí terminó tercero, mientras que Occidente aseguró su pase como séptimo, con marca de 11-11.