Coclé y Chiriquí chocan en un duelo clave rumbo a cuartos

Coclé visita a Chiriquí en un duelo de alto voltaje donde la ofensiva y la defensa marcarán el rumbo previo a los cuartos de final.

Este miércoles los bicampeones defensores de Coclé visitarán a uno de los históricos de la categoría, la novena de Chiriquí, en un duelo por el orgullo, el honor y con serias implicaciones previo a los cuartos de final. El partido se celebrará en el Estadio Kenny Serracín de David.

La campaña hasta ahora del conjunto chiricano ha estado regida por la irregularidad y la inconsistencia. En su primera salida derrotaron a Veraguas por 5-4, pero luego cayeron en Bocas del Toro por 2-1. Posteriormente ganaron tres partidos de forma consecutiva, venciendo a Los Santos (3-2), Chiriquí Occidente (3-2) y Colón (8-3), pero esa racha se esfumó en su visita a Panamá Este el sábado 10 de enero, cuando cayeron por 5-4.

La última semana fue una oda a la irregularidad, intercalando victorias con derrotas. El domingo vencieron a Darién (6-4), luego el lunes cayeron ante Coclé (3-1), el martes vencieron a Panamá Metro (5-3) y el miércoles cayeron ante Panamá Oeste por 1-0.

El viernes se desquitaron quitándole el invicto a Panamá Oeste (4-3), para luego perder ante Panamá Metro (4-2) en casa. Finalmente, el domingo vencieron a Panamá Este como locales (5-2) y el lunes volvieron a perder, esta vez frente a Herrera (8-4).

El tema principal de la novena chiricana a lo largo de la temporada ha sido su bateo. El número mágico pareciera ser cinco: cuando anotan cinco carreras o más, suelen ganar más de lo que pierden.

Cuando anotan menos de cinco carreras, las estadísticas son contundentes: pierden el 75% de sus enfrentamientos.

Por el lado de Coclé, la situación ha sido distinta. La Leña Roja ha sido el segundo equipo más consistente del certamen, razón por la cual se mantiene en el segundo puesto en solitario.

Cuando sus bates están encendidos, suelen ser imparables. Hasta el domingo habían anotado cinco carreras o más en 10 de sus partidos, ganando nueve de esos encuentros.

Cuando la ofensiva se apaga, eso suele coincidir con deslices defensivos. En sus tres derrotas hasta el cierre del domingo, Coclé permitió cinco o más carreras, y en dos de ellas apenas anotó dos.

El duelo previo entre coclesanos y chiricanos fue una anomalía dentro de los patrones de ambos equipos. Coclé se impuso 3-1, en una noche donde, a pesar de no tener una ofensiva explosiva, su defensa fue clave para neutralizar a Chiriquí.

En esta ocasión, con los cuartos de final cada vez más cerca y los márgenes de error reduciéndose, el equipo que quiera llevarse la victoria deberá mostrar solidez de ambos lados del montículo.

Calendario completo de la jornada

La jornada del miércoles del béisbol juvenil se disputará a lo largo del territorio nacional, con todos los partidos iniciando a las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Chiriquí vs. Coclé – Estadio Kenny Serracín

Chiriquí Occidente vs. Colón – Estadio Glorias Deportivas

Bocas del Toro vs. Darién – Estadio Calvin Byron

Panamá Metro vs. Herrera – Estadio Rod Carew

Los Santos vs. Panamá Oeste – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

Veraguas vs. Panamá Este – Estadio Omar Torrijos