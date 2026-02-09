Coclé y Oeste, grandes favoritos en el inicio de las series semifinales del Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Chiriquí–Coclé y Panamá Metro–Panamá Oeste abren este lunes las series al mejor de siete, con antecedentes directos, refuerzos definidos y cuentas pendientes de la ronda regular

Las series semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arrancan este lunes con dos enfrentamientos con claros favoritos: El bicampeón Coclé ante Chiriquí y Panamá Metro frente al líder de la ronda regular Panamá Oeste.

La llave entre Chiriquí y Coclé reedita el enfrentamiento de la final de 2025 y es vista en el entorno del torneo como una final adelantada.

Coclesanos y chiricanos abrirán la serie lunes y martes en el estadio Remón Cantera de Aguadulce. El traslado será miércoles y jueves al Kenny Serracín de David. Si se requieren más encuentros, el quinto juego está programado para el viernes 20 de febrero en David, mientras que un sexto y séptimo choque volverían a Aguadulce.

Coclé, dirigido por Rodrigo Merón, avanzó con autoridad tras barrer su serie en cuatro partidos sobre Chiriquí Occidente.

Para esta fase sumó como refuerzo al lanzador santeño Carlos Gaitán, buscando fortalecer la rotación para una serie larga.

Chiriquí, bajo la tutela de Ángel Chávez, eliminó por segundo año consecutivo a Los Santos, esta vez en seis juegos, en una serie de mayor desgaste pero que también expuso capacidad de respuesta en escenarios de presión. Los chiricanos eligieron como refuerzo al lanzador herrerano Manuel Bustavino para ampliar sus opciones desde el montículo.

El frente a frente de la ronda regular favoreció al vigente bicampeón nacional, Coclé, con dos triunfos sobre Chiriquí: 3-1 el 12 de enero en Aguadulce y 6-1 el 21 de enero en David.

Serie entre la capital y el oeste

En la otra semifinal, Panamá Metro se medirá a Panamá Oeste en una serie que enfrenta al líder de la ronda regular contra una novena que viene de cerrar fuerte su cruce previos.

Los Vaqueros eliminaron a Herrera en una serie que empezaron perdiendo en casa y consiguieron en el juego 5 el resultado más abultado (8-2).

Metro aseguró su pase tras resolver su serie ante Panamá Este y ahora incorpora al jugador de cuadro Jonathan Ramos, proveniente de Occidente, como pieza de refuerzo para fortalecer el infield y la producción situacional. Panamá Oeste, dirigido por Dimas Ponce, seleccionó al lanzador David Rodríguez, de Los Santos.

Panamá Oeste terminó la ronda regular como el mejor equipos, con una marca de 19-2. Foto: Cortesía/Fedebeis

El calendario marca los dos primeros partidos lunes y martes en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera. Miércoles y jueves la serie se mudará al Rod Carew. De ser necesario, el quinto encuentro sería el viernes 20 de febrero en Panamá y los dos siguientes regresarían a La Chorrera.

Durante la ronda regular, Oeste ganó los dos enfrentamientos directos ante Metro: 8-7 el 3 de enero y 4-2 el 26 de enero en el Rod Carew, resultados que añaden tensión competitiva a una serie entre dos de las ofensivas más productivas del campeonato.