Coco Carrasquilla asiste con Pumas pese a cuadro viral y Juárez lo defiende

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Pumas y los Tigres empataron 1-1 este sábado en duelo de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX disputado en Ciudad Universitaria, un partido en el que el panameño Adalberto Coco Carrasquilla volvió a dejar su huella al dar la asistencia para el gol universitario, pese a llegar tocado físicamente tras un cuadro viral que incluso le ocasionó fiebre.

Emotivo festejo de José Juan Macías ⚽🔥



El delantero suma dos goles en tres apariciones con Pumas



📹 @ValGonzalez23#SabadoFutbolero por @Univision y @TUDNUSA pic.twitter.com/zuwR21Gglr — TUDN USA (@TUDNUSA) September 21, 2025

El técnico de los universitarios, Efraín Juárez, reconoció en conferencia de prensa que el mediocampista panameño no estuvo en el once inicial debido a ese malestar, aunque descartó que la decisión de alineación se deba únicamente a la condición médica del jugador.

“Coco tuvo un virus, tuvo fiebre ayer y antier, y aunque no lo hubiera tenido, es decisión mía. Tengo un plantel de 22 titulares y cualquiera puede jugar. Estoy muy orgulloso de todos porque entienden lo que deben hacer dentro de la cancha”, señaló.

Carrasquilla ingresó de cambio al minuto 75 por Santiago Trigos y terminó siendo determinante. Al 86’, el exjugador del Houston Dynamo filtró un pase preciso dentro del área para José Juan Macías, quien en dos tiempos definió abajo y desató la euforia en el Olímpico Universitario.

🚨🇲🇽 GOL DE JJ MACIAS ANTE TIGRES!



SEGUNDO GOL EN SU REGRESO A LAS CANCHAS CON PUMAS! 🤯🐱



pic.twitter.com/VlUFm4jKld — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 21, 2025

Sin embargo, Tigres igualó en la recta final gracias al gol de Ángel Correa tras un penal detenido por Keylor Navas a Nico Ibáñez, dejando el marcador en empate.

Más allá del resultado, Carrasquilla volvió a mostrar su calidad en pocos minutos sobre el terreno. Completó 7 de 7 en pases, dio un pase clave y dos en el último tercio, recibió una falta y perdió dos balones. Su impacto ofensivo fue inmediato, confirmando por qué se ha convertido en pieza fundamental del esquema universitario.

El panameño acumula 649 minutos en el Apertura 2025, con cuatro asistencias en nueve partidos. Fue titular en las primeras siete jornadas y ha ingresado como relevo en las dos más recientes. La exigencia física ha sido enorme: además de disputar todos los juegos de la actual temporada de la Liga MX, sumó 270 minutos en los tres encuentros de Pumas en la Leagues Cup y participó con Panamá en los duelos eliminatorios de septiembre contra Surinam y Guatemala, completando 180 minutos. En total, son 14 partidos en poco más de dos meses.

El recuerdito de Vigon a Carrasquilla 🥵



Pumas (1-1) Tigres pic.twitter.com/OKOnhIPOF7 — JalbeRebel (@JalbeRebel12) September 21, 2025

Ese trajín se suma a la recuperación de una lesión sufrida en Monterrey a principios de mayo, que lo marginó de la ventana eliminatoria de junio y de la Copa Oro.

Juárez evitó polémicas sobre la decisión de no incluirlo de inicio frente a Tigres.

“Espero que nunca me juzguen por a quién pongo y a quién no. Lo planteamos de otra forma y él estaba contemplado desde el inicio, pero tengo un plantel muy competitivo”, subrayó el estratega, quien deberá dosificar esfuerzos para el partido del próximo martes contra el FC Juárez del panameño José Luis Rodríguez.